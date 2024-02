Pomladne temperature zapolnijo tudi ljubljanske pohodne poti. Prestolnica namreč ponuja skoraj neomejene možnosti za hojo oziroma pohode: bolj razgibane so poti na Golovec, Ljubljanski grad, Rožnik, Šmarno goro, Rašico, najvišje vodijo na Janče, med pretežno ravninske pa spada Pot ob žici, ki je množično obiskana na soboto, najbližjo ljubljanskemu mestnemu prazniku 9. maja. Letos bo to 11. maja, ko se boste skupinsko ali samostojno rekreativno lahko odpravili po peščeni poti, ki je nekoč vodila okoli mesta. Že dan ali dva prej se bodo na del iste poti odpravili predšolski otroci ter osnovnošolci in dijaki. V soboto bo prestolnica gostila tudi priljubljen in družabno obarvan rekreativni dogodek Tek trojk. Ta že vrsto let poteka na različnih podlagah, od kock, asfalta, makadama do gozdnih poti. Gre za nekakšen urbani tek po brezpotjih, katerega posebnost je, da poteka v trojkah – skupaj tečejo trije tekači v ženski, moški ali mešani kategoriji. Torej gre za ekipni tek, na katerem vsi trije tečejo skupaj, kar pomeni, da se mora zbrati približno enakovredna trojica, da se pred dogodkom nanj pripravijo, razvijajo prijateljstvo, solidarnost … Tek je poseben tudi zato, ker skoraj brezplačno (plača se le čip na startni številki) dobite tekaško prireditev z okrepčevalnicami in vodnimi postajami ter športno darilo. Prijave na 3 kilometre, 12,5 kilometra ali 29 kilometrov dolgo traso so že odprte, zadnji dan za plačilo prijavnine pa je petek, 19. aprila.

Če ste si za letošnji tekaški cilj zadali preteči eno od razdalj Ljubljanskega maratona, pohitite s prijavami. Ob koncu januarja, malo manj kot devet mesecev pred letošnjim maratonom, se je v prijavnici nabralo že dobrih 2100 tekačev iz 40 držav. Največ seveda iz Slovenije, med prvih pet pa se trenutno uvrščajo še Hrvati, Srbi, Britanci in Avstrijci. Naslednje prijavno obdobje za maratonce in polmaratonce, ki bodo v nedeljo, 20. oktobra, stali na startni črti, bo odprto še vse do 31. marca. Cena startnine je 55 evrov.