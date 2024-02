Včeraj popoldan je osumljeni na območju Domžal iz do sedaj neznanega razloga usmrtil svojega psa in psa sorodnika, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Za čas zbiranja obvestil so moškemu odvzeli prostost, opravili so ogled kraja dejanja, prisoten pa je bil tudi veterinarski inšpektor. »Ta je odvzel tretjega psa, ki je bil last osumljenca, za kadavra usmrčenih živali pa je poskrbel higienik,« so še sporočili s PU Ljubljana.

Policisti zbirajo obvestila zaradi suma mučenja živali, za kar je zagrožena kazen do dveh let zapora. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Prav tako vodijo postopek o prekršku po Zakonu o zaščiti živali.