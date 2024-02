Direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič je pojasnila, da je podjetje že od zaprtja smučišča konec lanskega septembra brez prihodkov. Zaradi uspešne poletne sezone, ko so imeli skoraj 500.000 evrov prihodkov, so z dobrim gospodarjenjem lahko preživeli do konca leta.

Trenutno tri metre snega

Z novim letom je podjetje ostalo skoraj brez sredstev. Ker ima trenutno zaposlenih še 14 oseb, bo Občina Bovec morala zagotoviti sredstva, da bo podjetje lahko delovalo še naprej. Bovški občinski svetniki so se že na izredni seji v decembru strinjali, da si želijo podjetje ohraniti kljub zaprtju smučišča, da lahko poskrbijo za osnovno vzdrževanje naprav.

Po besedah vodje smučišča Urbana Megliča je trenutno na Kaninu več kot tri metre snega, ekipa štirih zaposlenih ob vsakokratnem napovedanem slabem vremenu na smučišču dežura, ga ureja, proži plazove, odstranjuje sneg in zažene naprave. Na smučišče lahko dostopajo le preko italijanske strani, saj krožno kabinske žičnice po januarski nesreči niso smeli več zagnati, tudi za potrebe prevoza tovora ne.

V podjetju načrtujejo nadaljnje zmanjševanje oziroma skoraj prepolovitev števila zaposlenih in optimiziranje stroškov, a to ne gre čez noč, je povedala Božič Badalič. V času zime, ki lahko na Kaninu traja do maja, je potrebno vzdrževanje, zato so na občino dali zahtevek po mesečnem izplačilu nadomestila za stroške upravljanja. Svetniki so se s tem strinjali, a opozorili, da morajo biti stroški transparentno predstavljeni. Vsak mesec bodo tako sproti potrjevali nakazilo sredstev, za mesec januar bo občina v ta namen nakazala 53.000 evrov.

Največ zmede zaradi manjkajočega nadzornega sveta

Trenutno največ zmede povzroča manjkajoči nadzorni svet podjetja Sončni Kanin. Že na decembrski seji so svetniki izglasovali ukinitev nadzornega sveta ter preoblikovanje občinskega odloka, ki bi to omogočilo, a do tega na petkovi seji še ni prišlo.

Z nadzornim svetom se je zapletlo že jeseni, ko je po zapletih na smučišču odstopila večina njegovih članov. Na petkovi seji so svetniki potrdili zgolj enega novega člana sveta, ki je bil tudi edini predlagan po nedavnem pozivu, zato družba zaenkrat še vedno ostaja brez nadzornega sveta.

To predstavlja največjo težavo prav zaradi razpisa za novega direktorja. Sončni Kanin zaenkrat še vedno vodi Božič Badalič, ki jo je bovški občinski svet decembra sicer razrešil. Božič Badaličeva naj bi delo opravljala do imenovanja novega direktorja, a razpisa za novega direktorja še vedno ni, saj bi zanj moral poskrbeti nadzorni svet.

Božič Badalič je na seji pozvala, naj glede tega nekaj ukrenejo, saj bo sama delo lahko opravljala le še mesec dni, potem pa bo zaradi zdravstvenih razlogov dlje časa odsotna.

Trenutno še vedno ni jasnega odgovora oziroma odločitve tudi glede tega, kako bo z obsežno obnovo smučišča. Župan Valter Mlekuž je še vedno prepričan v pomoč države. Kot je povedal po petkovi seji občinskega sveta, trenutno podjetje ohranjajo, ker upajo, da je država prepoznala njegov pomen in da se bodo o njegovi obnovi začeli čim prej pogovarjati tudi z državo. Ta naj bi po propadu posebnega zakona o Kaninu sicer še vedno iskala rešitve, a župan pravi, da si končnega odgovora želijo vsaj do konca zimske sezone.