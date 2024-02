V redakciji N. N. imamo kot vedno pri roki praktično rešitev oziroma predlog. Ker je pred časom predsednik vladnega strateškega sveta za zdravstvo dr. Erik Brecelj omenil, da stranka SD »pleni po zdravstvu«, Golobu predlagamo, da ministrstvo za zdravje prepusti prav tej stranki. Če skratka SD po Brecljevo že »pleni« po zdravstvu, potem naj za to prevzame tudi vso odgovornost. In če jo bo, bo to tako zelo plemenito dejanje, da bodo volilci ob njem celo potočili kakšno solzo in na volitvah oddali glas za stranko SD, tudi če bodo volili z zavezanimi očmi.