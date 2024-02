70 let Medexa

Na današnji dan pred natanko 70 leti, 16. februarja 1954, je Zveza čebelarskih društev Slovenije ustanovila trgovsko podjetje Medex z namenom opravljanja komercialne dejavnosti, specializirane za izvoz medu ter oskrbo čebelarjev s čebelarskimi potrebščinami na območju takratne Jugoslavije. Podjetju se danes reče Medex in je od skromnih začetkov zraslo v svetovnega pionirja uporabe čebeljih pridelkov v dobrobit človeka. »Ko razmišljamo o sedmih desetletjih naše poti, smo ponosni na preteklost in hvaležni vsem, ki so bili in so še z nami na naši poti. Ob tem zremo v prihodnost in se veselimo novih spoznanj in učenja. Čebelja družina je namreč superorganizem, saj ena sama čebela v naravi ne more obstati,« ob tej priložnosti pravi Aleša Mižigoj, generalna direktorica Medexa.