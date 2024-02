Medaljo za pogum!

Med ljubljanskimi policisti je cel kup junakov, zadnji teden pa sta med njimi izstopala Nikola in Aleš, ki sta se v petek zvečer brez obotavljanja pognala v mrzlo Savo in tako rešila življenje sprehajalki in kužku Pikiju. Kaj se je zgodilo? Gospa se je, kot že tolikokrat dotlej, sprehajala ob črnuških vrtičkih, kjer rada hrani račke. Na mokrem terenu in po blatu ji je spodrsnilo, na srečo se je uspela prijeti za debelejšo vejo, da je deroča voda ni odnesla. Nekdo je hitro poklical na pomoč, policista sta bila kmalu na kraju. Gospa je bila takrat že do vratu potopljena v vodo. En se je s petami čevljev zasidral v blato, drugi je z eno roko držal njega, z drugo pa prijel rahlo podhlajeno gospo, ki je bila v ledeni reki že kakih petnajst minut. Uspela sta jo izvleči na varno. Drame še ni bilo konec. Kuža Piki, ki je vse dotlej potrpežljivo čakal na bregu, je takrat namreč čofnil v vodo. Aleš in Nikola sta »mimogrede«, kot sta sama opisala, rešila tudi njega, ob dodatni pomoči reševalcev pa so se tisti večer vsi živi in zdravi vrnili domov. Pohvale herojema so kapljale z vseh strani, da so ponosni nanju, pa so javno obelodanili tudi na policiji.

Ugrabljena policistka

Slavljencem z »okroglimi« rojstnimi dnevi prijatelji in znanci radi voščijo z ogromnimi plakati ob cestah, nekoč pa so to počeli s postavitvijo mlaja ali prometnega znaka, ki pa ga, kakopak, niso nikjer kupili, temveč so ga izmaknili na kaki lokalni cesti. Dvajsetke, tridesetke, štiridestke, vse do najvišjih številk niso mogli tako dobro zakoličiti v zemljo, da jih nadebudnim praznovalcem ne bi uspelo izruvati in odnesti s seboj. Očitno pa se trendi spreminjajo. Na Koroškem je namreč pred tednom dni izginila policistka, ki ob cesti redno meri hitrost. Bi jo lahko vzeli za gostjo presenečenja na zabavi? Na srečo je šlo zgolj 1,8 metra visoko silhueto prave nadzornice prometa in ne za osebo iz mesa in krvi. Vseeno je izginila in iskali so jo. Ni minilo dolgo, ko so pogrešano silhueto našli. Možno, da je celo samo padla na tla, kjer pa je ni nihče iskal. Kaj takega se ni zgodilo prvič. Septembra 2019 so brezvestneži le nekaj dni po njihovi postavitvi v Zgornjem Posočju sunili silhuete treh policistov z radarji. Taki policisti imajo pozitiven, preventiven učinek na hitrost v prometu. Ko jih opazijo, vozniki avtomatično stopijo na zavoro.

Jedla, nič plačala …

Bolj aktivni in malo manj statični pa so bili na svojem delovnem mestu celjski policisti, ki so imeli polne roke dela s 55-letno domačinko. V dveh dneh so jo zaradi kršenja javnega reda in miru kar trikrat pridržali. V trgovini je najprej napadla prodajalko, jo opraskala po obrazu in ukradla cigarete. To jo je očitno tako zlakotilo, da je v drugi trgovini ukradla sendvič (očitno ni delala družbenega eksperimenta, kot pred leti en poslanec), ga pojedla, plačati pa ga ni hotela, napadla še eno stranko, odpirala embalažo s hrano, jo metala s polic in se vedla nadvse nedostojno. Tudi to še ni bilo dovolj. Večer kasneje se je bogve zaradi česa razhudila na bencinski postaji, kjer so jo spet motile stvari s polic, ki jih je metala po tleh, obenem pa grozila tudi zaposlenim.

S pitonom do pice

V primežu policije se je znašel lačen Italijan, ki je v bližini slovitega jezera Como s psoma na povodcu in s pitonom okoli vratu vstopil v picerijo in naročil pijačo. Prestrašena natakarica in lastnik sta ga nagnala, on pa se je vrnil s pištolo v rokah. Kasneje se je izkazalo, da je šlo za repliko, a to vsem v piceriji prestrašenim ni kaj veliko pomagalo. Preganjali ga bodo zaradi groženj in nezakonitega posedovanja orožja. Za sicer nestrupeno kačo je imel vsa potrebna dovoljenja.

Čarovniška palica, ne nož

Do zob oboroženi policisti so prihiteli v hotel sredi angleške vasice, kjer naj bi se spopadli z nevarnim moškim, oboroženim z velikanskim nožem. Tako informacijo so vsaj dobili ob klicu na pomoč. Izkazalo se je, da so priče verjetno gledale preveč serij o zločinih, saj tam ni bilo zlikovca, temveč le velik oboževalec Harryja Potterja s čarovniško palico v rokah. »Ni bilo sledu o Mrlakensteinu,« so se kasneje pošalili na policiji.