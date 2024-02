»Gre za investicijo v sončno elektrarno, ki naj bi bila nameščena na zgradbo v Luciji. Ta je že tako energetsko varčna in ima vgrajenih 70 odstotkov naravnih materialov, zato smo se pred kratkim tudi poimenovali Zelena hiša zdravja,« je razložil direktor Zdravstvenega doma Piran Matjaž Krajnc. Sončna elektrarna bi jim pokrila stroške, ki jih imajo z električno energijo. Ti so pri delovanju toplotne črpalke neizogibni tako poleti kot pozimi. »Izračun kaže, da se bomo zelo približali stoodstotni samooskrbi,« je dodal Krajnc.

Posojilo za sedem let

Za sedem let se bo zdravstveni dom zadolžil za 300.000 evrov, 50 tisočakov bodo namenili iz lastnih sredstev. Za zadolžitev so potrebovali soglasje občinskega sveta. Po besedah direktorja zdravstvenega doma bodo tako namesto elektrike sedem let plačevali obrok posojila, nato se bodo greli zastonj. »Pri tako veliki zgradbi in veliki porabi energije ter možnosti umestitvi sončne elektrarne na streho, ki je ravna, se nam to zdi ekonomsko zelo upravičeno,« je dejal Krajnc.

Zgodbe s postavitvijo sončne elektrarne so se lotili pred tremi leti, imeli so tri razpise, na zadnjem so prišli do konkretnih številk. Elektrarna je 248-kilovatna, približno 100 kilovatov bo šlo v omrežje, z razliko se bodo polnile baterije, ki bodo elektriko zagotavljale tudi zvečer oziroma takrat, ko ni sonca.

Nekateri občinski svetniki so sicer menili, da je v izračunu treba upoštevati tudi morebitno menjavo baterij in podobne dodatne stroške naložbe. Zadolžitev zdravstvenega doma so kljub temu soglasno podprli.