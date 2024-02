Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje, ki je javno sprejemala objektivno odgovornost za sporni nakup sodne stavbe na Litijski v Ljubljani, a hkrati zaradi razčiščevanja dogajanja in po lastnih besedah zavarovanja dokaznih dokumentov ni želela sestopiti več tednov, je danes podpisala odstopno izjavo. Premier Robert Golob je njen odstop sprejel in ga že poslal v državni zbor. S funkcije državnega sekretarja na ministrstvu je odšel tudi Igor Šoltes, ki ga je vlada razrešila na predlog ministrice zaradi njegove objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom stavbe. Po nekaterih informacijah bi se državni zbor z odstopom ministrice lahko seznanil že na jutrišnji izredni seji.

Šoltes je poleg Žiberta, nekdanjega generalnega sekretarja na ministrstvu Uroša Gojkoviča in vodje službe za nepremičnine in investicije na ministrstvu Simona Starčka eden od četverice, ki jim je ministrica v odstopu očitala vpletenost v sumljive okoliščine nakupa Litijske in ki naj bi skoraj hkrati, v roku 12 ur, menjali mobilne telefone. Takrat je po lastnih besedah tudi prvič posumila, da je nekaj narobe. Ministrica je med drugim Šoltesu očitala, da se je decembra lani na ministrstvu brez njene vednosti sestal z Žibertom. Gojkoviča, ki naj bi ji prikrival nekatera dejstva, je sicer Švarc-Pipanova zamenjala že januarja, Žibert pa je odstopil z mesta glavnega tajnika SD. Analiza ministrstva z začetka februarja dopušča možnost, da je bil posel voden po meri prodajalca.

Ko je januarja izbruhnila afera sodna stavba, je sicer Švarc-Pipanova kot podpisnica pogodbe postala tarča očitkov o netransparentnem in negospodarnem 7,7-milijonskem nakupu domnevno preplačanih prostorov na Litijski. Ministrstvo med drugim ni opravilo svoje cenitve stavbe, ampak se je zanašalo na cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec. Pod vprašajem je bila poleg cene tudi kvadratura: po izmeri geodeta, ki ga je poiskalo državno odvetništvo na temelju aneksa h kupoprodajni pogodbi, se je nato na začetku tedna izkazalo, da je objekt celo za več kot tisoč kvadratnih metrov večji. Nova cenitev še ni bila opravljena, sporni nakup pa že preiskuje Nacionalni preiskovalni urad.

V SD pričakujejo, da bo resor še naprej njihov

Medtem ko bo treba za razjasnitev okoliščin nakupa počakati na pristojne organe, so grobi obrisi političnih posledic afere že jasni. Dogajanje je dodobra zatreslo razmerja v stranki SD – ta teden objavljeni rezultati merjenja javnega mnenja, ki ga je za Delo opravila Mediana, so pokazali, da je SD podpora s 7,5 odstotka v januarju zdrsnila na 2,6 odstotka. Na predlog predsednice SD Tanje Fajon, ki je v zadnjem obdobju na udaru kritik, so v stranki sprejeli, da bo stranka odšla na volilni kongres 13. aprila. Še pred prihajajočimi volitvami v evropski parlament tako utegne SD dobiti novo vodstvo. Skrhali so se tudi odnosi v koaliciji, saj premier dalj časa ni upošteval poziva SD, naj razreši ministrico. Švarc-Pipanova je v ponedeljek zvečer tudi izstopila iz stranke SD.

Kaj sledi sedaj? Ko se bo državni zbor seznanil z odstopom ministrice, mora premier v desetih dneh predlagati novega ministra ali parlament obvestiti, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo bo poveril drugemu ministru. Tekoče posle v tem obdobju še opravlja Švarc-Pipanova. Na pomiritvenem sestanku med premierjem in SD so prejšnji teden že dogovorili, da naj vodenje resorja začasno prevzame Golob. A kot smo izvedeli, naj bi bil premier odločen, da se kandidata za novega ministra poišče čimprej, ša najraje tako hitro, da začasno prevzemanje poslov niti ne bi bilo potrebno.

O imenih potencialnih kandidatov v koaliciji zaenkrat še molčijo. Prav tako javnost še ni prejela nedvoumnega odgovora, ali bo naslednik Švarc-Pipanove še naprej iz kvote SD. V vrstah Socialnih demokratov so sicer jasni, da je koalicijska pogodba v zvezi s tem jasna. Po drugi strani bo že samo iskanje novega ministra ali ministrice ogromen izziv, saj bo tisti, ki bo sprejel posle po tako odmevni aferi, odgovoren ne le za sanacijo politične škode, ampak ga bodo že prvi dan na vratih pričakali predvsem nezadovoljni sodniki, ki zahtevajo izvršitev ustavne odločbe glede njihovih plač. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je včeraj povedal, da imajo v SD veliko dobrih kandidatov. Koga je imel v mislih, ni razkril.