Zastrašujoče vključevanje digitalnega v vrtce

Pedagoška in zdravstvena stroka opozarjata, da prinaša načrtovana prenova vzgoje in izobraževanja vrsto odprtih vprašanj. Mnoge razburja predvidena vključitev modernih tehnologij že v vrtce, zato svarijo, da bi morali precej bolj kot digitalno pismenost krepiti gibanje, finomotoriko, govor in socialno-čustvene kompetence otrok.