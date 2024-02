Teniška sezona se je po prvem letošnjem turnirju največje četverice razživela. Večina najboljših igralcev in igralk nadaljuje sezono na trdi podlagi v Aziji in v evropskih dvoranah. V tem času so tradicionalni tudi močni moški turnirji na pesku v Južni Ameriki. V Buenos Airesu denimo tekmuje Španec Carlos Alcaraz, medtem ko je drugi nosilec Cameron Norrie. Britanec je imel lani izjemno uspešno južnoameriško turnejo, saj se je tako v Buenos Airesu kot teden dni kasneje v Riu de Janeiru uvrstil v finale, v katerem je doživel po eno zmago in poraz proti Alcarazu. Španec je na začetku tega tedna dejal, da bi letos raje osvojil olimpijski turnir v Parizu kot turnir Roland Garros, zato bo posebno pozornost namenil turnirjem na peščeni podlagi.

Dvakrat boljši Ukrajinec

Vrhunec tega dela sezone v moški konkurenci bosta sončna dvojčka serije masters, ki si bosta marca sledila v Indian Wellsu in Miamiju. Alcaraz, Norrie in druščina bodo v ZDA pripotovali z manjšo časovno razliko, drugi, ki tekmujejo v Evropi, pa z večjo. Med njimi bo tudi prvi igralec sveta Novak Đoković, ki si je po porazu v polfinalu OP Avstralije v Melbournu vzel tekmovalni premor. Srb bo sezono nadaljeval v Indian Wellsu, kjer bo tekmoval prvič po petih letih, potem ko je v preteklosti turnir osvojil petkrat (v letih 2008, 2011, 2014, 2015 in 2016). V ameriški puščavi naj bi marca tekmoval tudi Španec Rafael Nadal, trikratni zmagovalec Indian Wellsa, ki je prvi letošnji grand slam v Avstraliji odpovedal zaradi poškodbe.

Najmočnejši moški teniški turnir tega tedna po udeležbi poteka v Rotterdamu, kjer je prvi nosilec zmagovalec OP Avstralije Jannik Sinner. Žreb se je že v uvodnem krogu poigral z Borno Čorićem in Aleksandrom Bublikom. Tekmeca sta se namreč na začetku tega meseca pomerila v finalu Montpellierja, kjer je bil z 2:1 v nizih boljši Ukrajinec. Tudi devet dni kasneje je bil zmagovalec isti, Bublik pa je dvoboj dobil precej bolj prepričljivo s 6:3, 6:4. Skozi šivankino uho je prvi dvoboj na Nizozemskem dobil četrti nosilec Hubert Hurkacz. Poljak je namreč proti Čehu Jiřiju Lahečki rešil tri zaključne žogice, preden je dvoboj dobil s 6:3, 6:7 (9), 7:6 (9).

Maščevanje Naomi Osaka

Prvi masters serije 1000 v sezoni za ženske poteka v Dohi, po Katarju pa se bodo najboljše igralke sveta preselile v Dubaj, kjer bodo tekmovale še na enem najmočnejšem matersu. Žreb v Katarju se je poigral z Naomi Osaka, ki se je po porodu letos vrnila na teniška igrišča, in Caroline Garcia. Japonka in Francozinja sta se namreč pomerili v uvodnem krogu OP Avstralije, boljša pa je bila Caroline Garcia. Naomi Osaka je v Dohi pokazala, da se hitro vrača na pota stare slave, saj se je Francozinji maščevala za poraz v Melbournu.

Zanimivo je, da drugo leto zapored v Dohi ni Arine Sabalenka. Belorusinja je po ubranitvi lanskega naslova na OP Avstralije dejala, da v prvi vrsti potrebuje tekmovalni premor in dober trening, po katerem se bo znova lačna zmag vrnila na turnirje. Z izjemo Arine Sabalenka v Katarju nastopajo vse najboljše igralke s svetovne lestvice. Za največje presenečenje je v drugem krogu poskrbela Čehinja Katerina Siniakova. Predlanska zmagovalka turnirja v Portorožu je bila namreč prepričljivo s 6:2, 6:4 boljša od druge nosilke, Američanke CoCo Gauff.