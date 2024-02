Evropska tekmovanja in domača prvenstva v košarki na stari celini bodo v tem in prihodnjem tednu mirovala, saj je čas za zaključne pokalne boje ter nato kvalifikacije za evropsko prvenstvo prihodnje leto na Finskem, Poljskem, Cipru in v Latviji, ki bo gostila tudi zaključni del. V polfinalu slovenskega pokala, ki bo potekal na Kodeljevem v Ljubljani, sta današnja polfinalna para Rogaška – Krka (ob 17.30) in Cedevita Olimpija – Helios (ob 20.30). Finale bo v petek, prvič v zgodovini pa bodo na isti dan okronali tudi pokalnega prvaka v ženski konkurenci (Celje – Ilirija) ter obeh mini pokalih.

Lani in predlani so se naslova pokalnega prvaka veselili pri Cedeviti Olimpiji, ki ima največ tovrstnih lovorik, in sicer 22. Štirikrat je bila najboljša Krka, trikrat Primorska, po enkrat pa Hopsi, Laško in Helios. Prav Domžalčani bodo poskušali v drugem četrtkovem polfinalu Ljubljančanom preprečiti, da bi se potegovali še za tretjo zaporedno zmago v pokalu. »Zavedamo se, da je Olimpija glavni favorit za končno zmago. Nasprotnika cenimo in spoštujemo, vsekakor pa se v dvoboj z njim ne bomo spustili z vnaprej dvignjeno belo zastavo. Poskušali se bomo predstaviti v najboljši luči, na parket dvorane na Kodeljevem pa bomo stopili z zavedanjem, da o napredovanju odloča ena tekma. Če je kdaj priložnost, da presenetimo Olimpijo, je zdaj,« pravi Andrej Podvršnik, pomočnik glavnega trenerja Damjana Novakovića, ki je zbolel, zato v Domžalah še ne vedo, ali bo lahko vodil današnjo tekmo. Olimpija, ki je pri zadnjih dveh pokalnih slavjih ugnala ravno Helios, kot ga je tudi na začetku letošnje sezone v superpokalu, bo igrala brez D. J. Stewarta, ki se še vedno ubada s poškodbo stopala. »Pokalno tekmovanje je vedno zelo nepredvidljivo, ne le v Sloveniji, temveč po celotni Evropi. Pogosto prihaja do presenečenj. Proti Heliosu bomo morali vsako minuto igrati maksimalno resno, da pridemo do želene finalne tekme in ponovno osvojimo pokalno lovoriko,« razmišlja kapetan Olimpije Jaka Blažič.

Na prvem polfinalnem obračunu je na papirju favorit Krka, ki pa ima v letošnji sezoni obilico težav, zato bi lahko poraz proti Rogaški močno zamajal stolček trenerja Gašperja Okorna. Oba letošnja obračuna med moštvoma v državnem prvenstvu sta bila izenačena, obakrat pa je slavil gostitelj. »Želimo si preboja v finale, a razmišljamo samo o Rogaški, s katero nas čaka tekma na nož. Takšni sta bili tudi obe v državnem prvenstvu. Ko govorimo o stanju v našem moštvu, skrivalnice niso potrebne. Nismo v najboljši formi in imamo precej težav, do polfinalnega obračuna pa morajo igralci urediti stvari predvsem v glavah. Vemo, kaj nas čaka, zato sem prepričan, da nam motivacije ne bo manjkalo,« ocenjuje trener Krke Gašper Okorn. Na klopi Rogaške mu bo nasproti stal Dragiša Drobnjak, ki je igral pri Olimpiji, ko je bil tam pomočnik. Drobnjak je v karieri igral tudi pod vodstvom ostalih dveh trenerjev na zaključnem pokalnem turnirju Zorana Martića in Damjana Novakovića. »Če je za ostala tri moštva uvrstitev na zaključni pokalni turnir obveza, pri nas ni tako. V polfinale bomo zato krenili sproščeni. Favorit je Krka, a se zavedamo svojih kakovosti in tega, da smo lahko ob dobrem dnevu nevarni za vsakogar. Edino, kar pričakujem od svojih igralcev, je, da bodo dali vse od sebe.«