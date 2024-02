Redna uskladitev pokojnin se izračuna na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače (60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin (40 odstotkov) – ta je po podatkih statističnega urada znašala 7,4 odstotka.

»Po napovedih Umarja kaže, da bi lahko bila redna uskladitev pri osmih odstotkih,« pravijo na Zpizu. Morda bo ta tudi malenkost nižja ali pa celo višja od 8,2 odstotka, kolikor več so upokojenci dobili že konec januarja. Ko bo dokončno znan odstotek letošnje redne uskladitve pokojnin, bodo poračunali morebitno razliko za januar.

Upokojenec z zagotovljeno pokojnino za štirideset let dela, ki znaša 687 evrov, je januarja dobil dobrih 56 evrov več, okoli 743 evrov. Po podatkih statističnega urada je povprečna starostna pokojnina lani v Sloveniji znašala 782 evrov. Takšna pokojnina je bila januarja višja za dobrih 64 evrov, a še vedno le za 19 evrov višja od praga tveganja revščine.

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) računajo, da bo redna februarska uskladitev višja za okoli devet odstotkov.

Ne kaže spregledati, da 51 odstotkov upokojenih v Sloveniji še vedno prejema pokojnino, nižjo od 827 evrov, kolikor je prag tveganja revščine, in težko shaja.

Poleti regres

Na spletnih straneh Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so objavili tudi višino letnega dodatka za upokojence. Izplačali ga bodo konec junija, zneski pa so odvisni od višine pokojnine:

– pokojnina do 650 evrov: dodatek v višini 460 evrov

– pokojnina od 650,01 evra do 780 evrov: dodatek v višini 320 evrov

– pokojnina od 780,01 evra do 92 evrov: dodatek v višini 260 evrov

– pokojnina od 920,01 evra do 1110 evrov: dodatek v višini 210 evrov

– pokojnina nad 1110 evrov: dodatek v višini 150 evrov

Zimski dodatek

Konec leta čaka upokojence še zimski dodatek, ki so ga lani nakazali prvič. Višina je določena pri 40 odstotkih letnega dodatka in bo torej znašala 184 evrov za tiste s pokojninami do 650 evrov oziroma 60 evrov za tiste z najvišjimi pokojninami.