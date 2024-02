Jureka imamo raje od bureka je danes ponarodel slogan, za katerega je Jure Franko ob zadnjem obisku Sarajeva povedal, da takrat niti ni vedel, kaj sploh pomeni. Zdela se mu je lepa rima, ki pa ga spremlja že vse življenje.

»Danes, ko imam trikrat več let kot tedaj, mi je bolj jasno, kaj vse bi lahko šlo narobe, če ne bi snežilo in če ne bi bilo vašega entuziazma, naporov in improvizacije.To je bila skupna zmaga, ki se je rodila na tej progi,« je Franko popihal na dušo organizatorjem.

Zlato je sicer na tej tekmi osvojil Švicar Max Julen, Andreas Wenzel iz Liechtensteina pa bron.

V Ljubljani so obletnico olimpijskih iger počastili s spominsko razstavo v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije.