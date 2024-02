Revizijsko poročilo, ki ga je naročil UKC Ljubljana, ugotavlja, da so v naši največji bolnišnici storitve zavoda v zadnjih petih letih preplačali za kar 12 milijonov evrov. Te dni je zdravnika Zvera na noge znova spravila informacija, da želi ZTM svoje storitve podražiti še za petino.

Zdravnik, ki je zaradi svojih javnih nastopov pripravljen na vrsto diskreditacij, je prepričan, da cena, ki jo Zavod za transfuzijsko medicino izstavlja slovenskim bolnišnicam, ni transparentna, da je izračunana po zastareli in nepravični metodologiji ter da ZTM z dvigi cen krvi zgolj elegantno pokriva svojo izgubo, za nameček pa si vodstvo izplačuje nagrado za delovno uspešnost.

»Sedem pravljičnih let se ukvarjam z nepravilnostmi, ki so vezane na ZTM,« je hematolog Samo Zver zapisal v pismu, ki so ga objavili v časopisu Delo, in v nadaljevanju pojasnil, da ZTM pri določanju cen krvnih pripravkov uporablja star količnik iz leta 2009. Ta gre v prid zavodu, saj jim zviša ceno posamezne vrste pripravka. Na nepravičen izračun opozarjajo že od leta 2012, a so se doslej vsi poskusi, da bi določili primernejšo metodologijo za izračun cen, izjalovili. Prepričan je, da ZTM tako pokriva svojo izgubo. Vrne se v leto 2022, ko je ZTM že več let beležil rdeče številke. »Kako so se lotili reševanja omenjenega petmilijonskega dolga? Preprosto, a inovativno in brez slabe vesti. Izračunali so, da jim bo zvišanje cen krvnih pripravkov za 15,3 odstotka omogočilo, da bodo leta 2022 poslovali s pozitivno ničlo. Kaj to pomeni za UKC Ljubljana? UKC Ljubljana ima z Zavodom za transfuzijsko medicino okvirno 16 milijonov enosmernega prometa. Smo namreč izključno v vlogi kupca in v Sloveniji imamo okvirno 60-odstotni nakupovalni delež,« pojasni in pove, da je to povišanje cen (na koncu je bilo 14,6-odstotno), na katero je pristal tudi zdravstveni minister, za UKC Ljubljana pomenilo dodatne tri milijone evrov finančnega bremena. »Javni zavod UKC Ljubljana je tako dolžan pokriti in sanirati izgubo drugega javnega zavoda. Kje je tu poštenje, medsebojna enakost javnih zavodov in pravičnost, resnica?« se sprašuje ugledni zdravnik.

Cene krvnih pripravkov so se spreminjale v letih 2016 in 2017, nato so pet let stagnirale in se pred dvema letoma zadnjič povišale. Po podatkih Zvera pa se letos znova napoveduje dvig cen. A v ZTM odločno zatrjujejo, da profesor Zver v svojih medijskih nastopih zavaja javnost in navaja vrsto neresnic ter izkrivljenih podatkov. »Zavod za transfuzijsko medicino ni predlagal povišanja cen. Cene krvi in krvnih pripravkov se niso povišale, nespremenjene so vse od 1. junija 2022. Cene storitev ZTM določa in odobri ministrstvo za zdravje,« trdijo v naši edini ustanovi, zadolženi za preskrbo s krvjo. A da bi se s ceno krvi in krvnih komponent kaj posebej ukvarjalo ministrstvo, ovrže že pravilnik za določanje cen, v katerem jasno piše, da ceno pripravi ZTM, ministrstvo za zdravje pa jo zgolj potrdi ali pa ne. Tudi zdravnik Zver je večkrat pojasnil, da je ministrstvo za zdravje bolj ali manj brezzobi tiger v potrjevanju cen.

