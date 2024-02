Kosovski Srbi in uradni Beograd vztrajajo pri ostrem nasprotovanju uredbi kosovske centralne banke, ki je prvega februarja ukinila srbski dinar kot plačilno sredstvo. V ponedeljek je bil nov protestni shod v Severni Mitrovici, na katerega so prišli predvsem zaposleni v javnem sektorju in upokojenci, ki dobivajo plače in pokojnine iz srbskega proračuna. »Ukrep, s katerim se ukinja dinar, tako da ne moremo dvigniti svojih zasluženih pokojnin, pomeni, da nimamo kaj jesti in da se nam ukinja življenje,« je na zborovanju vzkliknila Dušanka Đorović iz Zveze upokojencev. »Cilj te odločitve je, da se odpravijo srbske institucije,« je dejal Dragiša Milović, podpredsednik Srbske liste, glavne stranke kosovskih Srbov. »Prepoved dinarja pomeni zapiranje vseh srbskih šol in konec pravice do šolanja naših otrok,« je menila Vesna Martinović, ravnateljica ene od srbskih osnovnih šol. Dragiša Misović, predstavnik največje srbske bolnišnice na Kosovu, pa: »Ne gre samo za plače v zdravstvu, ampak tudi za vprašanje, kako bomo bolnišnici zagotovili oskrbo z zdravili, zdravstveno tehniko in hrano.«

Kosovski premier Albin Kurti trdi, da ukinitev dinarja kot plačilnega sredstva Beogradu ne preprečuje financiranja kosovskih Srbov. A to naj bo v evrih in preko kanalov kosovske države: »Kosovo ni prepovedalo dinarja, kot tudi ni prepovedalo dolarja, funta ali švicarskega franka. Edina novost je, da od prvega februarja denar ne bo mogel prihajati čez mejo v vrečah, kot to ni mogoče v nobeni demokratični državi, ampak lahko pride v državo le preko bančnih računov in v evrih.« Pravi, da hočejo na tak način preprečiti pranje denarja in financiranje organiziranega kriminala in terorizma.

Pritisk EU in ZDA na Prištino

EU in ZDA, ki naj bi bile glavne zaveznice Kosova, nasprotujejo Kurtijevi odločitvi in zahtevajo, da jo razveljavi. Posebni odposlanec ZDA za zahodni Balkan Gabriel Escobar je v torek dejal, da poteza ne bo ostala brez posledic. Kurtijevo vlado je kritiziral tudi zato, ker ne omogoči nastanka zveze srbskih občin, ki bi imela avtonomijo znotraj Kosova. Znova je Beograd in Prištino pozval k dialogu.

Kurti je potem zaradi pritiska zahoda uvedel nekakšno trimesečno prehodno obdobje. Vendar še pred nekaj dnevi kosovske oblasti niso spustile na Kosovo blindiranega tovornjaka, v katerem je bilo okoli 120 milijonov dinarjev (milijon evrov). Izvedle so tudi racije v srbskih začasnih oblastnih organih in po srbskih poštah.

Pri kosovskih Srbih je menda tako pod vprašajem financiranje javnega sektorja, izplačevanje pokojnin in socialne pomoči, pa tudi delovanje zdravstvenega varstva, ki je prav tako del sistema Srbije in deluje veliko bolje kot kosovsko. Na udaru so tudi zasebna srbska podjetja, ki bodo zaradi obveznih transakcij v evrih težje poslovala s Srbijo. Vsekakor ni v interesu kosovske vlade, da nima pregleda nad delovanjem srbskih podjetij, ki ji tako ne plačujejo davkov (menda jih tudi srbski državi ne).

Kosovske Srbe moti tudi to, da bo odslej denar, ki bo prišel iz Srbije, nadzirala kosovska vlada. Ne zaupajo ji in prepričani so, da bo v najboljšem primeru več tednov zadrževala denar iz Srbije.

Soočenje Vučića in Kurtija v varnostnem svetu

Na zahtevo Srbije je prejšnji teden potekala seja varnostnega sveta ZN, kjer sta se soočila Kurti in srbski predsednik Aleksandar Vučić. Vučić je dejal, da je ukinitev dinarja kot plačilnega sredstva protizakonit ukrep, katerega cilj je etnično čiščenje Srbov s Kosova: »Obstanek Srbov v tej južni srbski pokrajini je v veliki meri odvisen od dinarjev, ki prihajajo iz srbskega proračuna, in sicer gre za 61.000 pokojnin, 2400 študentskih štipendij, na ta način se financira tudi javne kuhinje, v katerih se prehranjuje okoli dva tisoč najbolj ogroženih. Torej gre pri ukinitvi dinarjev predvsem za napad na srbsko prebivalstvo.«

Kurti pa je v VS dejal, da je trditev, da njegova vlada izvaja etnično čiščenje, laž. Poudaril je, da ni razlike, ali nekdo iz ZDA pošlje dolarje ali iz Srbije dinarje. Srbijo pa je obtožil krivde za napad oborožene skupine na kosovske policiste septembra, ko je eden od teh policistov umrl.

*** 61.000 kosovskih Srbov dobiva pokojnine iz Srbije v dinarjih, 2400 študentov pa štipendije, po navedbah uradnega Beograda.