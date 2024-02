Pravica bolnika do čezmejnega zdravstvenega varstva je odličen mehanizem, vendar pod pogojem, da je zobozdravstveni sistem v bolnikovi državi urejen, je včeraj poudaril predsednik odbora za zobozdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije Krunoslav Pavlović. Opozoril je, da v Sloveniji izbranega zobozdravnika nima okoli pol milijona ljudi, na zobozdravstvene storitve pa nedopustno dolgo čaka več kot 10.000 ljudi.

Zaplete pogosto rešujejo doma

Zdravljenje lahko čakajoči opravijo tudi pri slovenskih zasebnikih, a ga plačajo iz svojega žepa. Če pa zdravljenje opravijo pri zasebniku v tujini, denimo na Hrvaškem, strošek povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Gre za odtekanje javnega denarja v tujino, je bil kritičen Pavlović. Meni, da so bolniki, ki enake storitve opravijo pri slovenskih zasebnikih, diskriminirani. Povračila leta 2018 so javno zdravstveno blagajno stala dobrih 71.000 evrov, lani pa že dober milijon evrov. Pri ortodontskem zdravljenju, ki traja več let, lahko pride tudi do zapletov. Bolniki, ki jih zdravi ortodont v tujini, nato pomoč nemalokrat iščejo v Sloveniji. »Mi teh storitev zavarovalnici seveda ne moremo obračunati,« je pojasnila dr. Martina Mikac Cankar. Obravnavajo jih samoplačniško ali pro bono. Ortodontov je sicer v Sloveniji dovolj, ni pa dovolj zdravstvenih programov. ZZZS po njenih besedah v zadnjih letih ni razpisala več kot štiri nove programe, prosili pa so jih vsaj za deset.

Oglaševanje agresivno in zavajajoče

Zasebni zobozdravnik in član odbora za zasebno dejavnost pri zdravniški zbornici Matej Praprotnik pa je opozoril, da je oglaševanje ortodontskih in kirurških zobozdravstvenih posegov pogosto agresivno in vzbuja nerealna pričakovanja bolnikov, denimo da gre za povsem enostavne, neboleče posege. Zbornica zato predlaga spremembo zakona, po kateri bi bolniki, ki na zobozdravstveno storitev v Sloveniji čakajo nedopustno dolgo, imeli možnost to storitev opraviti tudi pri slovenskih zasebnikih.