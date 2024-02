V sredo bo delno jasno, popoldne se bo predvsem v vzhodnih krajih prehodno zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo zmerno, v severni Sloveniji občasno pretežno oblačno. V petek bo pretežno jasno, zvečer bo od zahoda oblačnost naraščala. Ob morju se lahko pojavi megla ali nizka oblačnost. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah s severnim vetrom doteka nekoliko hladnejši in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru pa se bo oblačnost v krajih severno in vzhodno od nas nekoliko povečala. V sredo bo delno jasno, predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bo občasno povečana oblačnost.