Na Viču je včeraj več organov v stranki SD opravilo serijo sestankov, na katerih so tehtali scenarije za izhod iz politične krize v aferi s sodno stavbo. Članstvo je na konferenci stranke zahtevalo odgovore in odgovornost tako na krivdni kot na politični ravni. Na mizi je tudi menjava vodstva še pred evropskimi volitvami. Na predlog predsednice SD Tanje Fajon, ki je v zadnjem obdobju na udaru kritik dela članstva, so sprejeli, da bo stranka odšla na volilni kongres 13. aprila. Na kongresu bodo v stranki ali potrdili mandate sedanjega vodstva ali pa utegne SD še pred prihajajočimi volitvami v evropski parlament dobiti novo vodstvo. Tanja Fajon je ponovila, da se ne izogiba odgovornosti za stranko v najtežjih trenutkih.

Naloge glavnega tajnika stranke bo po odstopu Klemna Žiberta kot vršilec dolžnosti začasno prevzel Matevž Frangež, je soglasno sklenilo predsedstvo SD. Frangež ostaja državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, kar ga postavlja v nezavidljivo situacijo, saj to zanj pomeni veliko dodatno obremenitev. Priprave na evropske volitve naj bi mu pomagal voditi Jernej Štromajer, član kabineta gospodarskega ministra, ki je že pred tem koordiniral priprave.

Konference se je sicer udeležilo približno 90 od 111 članov konference stranke. Dvorana je bila nabito polna. Podan je bil tudi predlog za izključitev ministrice Dominike Švarc Pipan iz stranke. »Hvala za rože in srečno, SD,« je sicer glede tega na facebooku že zapisala ministrica. Po informacijah N1 naj bi kar sama izstopila iz stranke, kar pomeni, da je omenjeni predlog brezpredmeten.

Socialni demokrati ostajajo v vladi

Stranka je pretresala tudi svojo pozicijo v koaliciji. SD še naprej ostaja v vladi, saj želi, da ta uspešno dokonča mandat, pri čemer pa poudarjajo, da mora sodelovanje v koaliciji temeljiti na partnerski osnovi. Del članstva namreč ocenjuje, da sestanek SD s premierjem Robertom Golobom minuli teden ni prinesel takšne pomiritve odnosov, kot je po srečanju menila Tanja Fajon. Predsednica SD je sicer tudi sama priznala, da je zaupanje med koalicijskimi partnerji skrhano. Zaradi tega, kako je Golob ravnal v aferi v odnosu SD, je sicer, kot smo že poročali, znotraj stranke nemalo zadovoljstva.

Socialni demokrati so se v krizi znašli po aferi v zvezi z nakupom stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, v središču katere sta se znašla ministrica iz vrst SD Švarc Pipan in generalni sekretar stranke Klemen Žibert. Prva dolgo časa ni upoštevala poziva lastne stranke, naj odstopi s položaja, odslovil je ni niti premier Robert Golob, ki se je odločil za serijo sestankov z ministrico in stranko SD, na katerih naj bi akterji razčistili sumljive okoliščine nakupa stavbe na Litijski. Potem ko je prejšnji teden z mesta glavnega tajnika SD odstopil Žibert, je le nekaj ur zatem postalo jasno, da bo zaradi afere ministrica vendarle morala zapustiti ministrski položaj. Golob pričakuje le še njene zaključne ugotovitve.

Včeraj objavljeni rezultati merjenja javnega mnenja, ki ga je za Delo opravila Mediana, so sicer pokazali, da je SD podpora s 7,5 odstotka v januarju zdrsnila na 2,6 odstotka. Za predsednico SD Tanjo Fajon zdrs v luči afere ob spornem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski ni presenečenje, saj da se vse od nakupa na stranko vršijo zelo hudi pritiski. Tudi gospodarski minister iz vrst SD Matjaž Han je včeraj ob prihodu na sejo kolegija priznal, da so to na nek način pričakovali. »Ampak jaz verjamem, da ko enkrat padeš, se lahko tudi vzdigneš, seveda če imaš pravo vizijo.« Da je zdrs v podpori posledica enega dogodka, v katerem so bili »vsi člani SD, vključno z vodstvom, neutemeljeno obremenjeni in kriminalizirani,« pa je ocenil minister za kohezijo Aleksander Jevšek.

