»Planica si je skozi leta organiziranja tekmovanj na najvišji ravni zgradila izjemen ugled in tega ne bomo zapravili,« je pred začetkom mladinskega svetovnega prvenstva dejal Tomaž Šušteršič, generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica 2024 in glavni operativec mladinskega svetovnega prvenstva, ki je imel enako funkcijo že ob lanskem članskem svetovnem prvenstvu v dolini pod Poncami. Ravno zaradi organizacije lanskega prvenstva so bili v Planici primorani letos izpeljati še mladinsko, saj je tako zahtevala Mednarodna smučarska zveza (FIS). Šušteršič in celotna organizacijska ekipa je bila tudi tokrat odlično pripravljena in mladim športnikom iz 44 držav pripravila izjemno izkušnjo.

Premagali tudi vreme

V preteklem tednu je Planica potrdila sloves odličnega prireditelja tekmovanj. V času, ko imajo organizatorji po vsej Evropi veliko težav z izpeljavo tekem, na severozahodu države o tem niso pomislili niti za trenutek, čeprav so bile razmere daleč od zimskih. »Priprave na dogodek so se začele praktično takoj, ko se je zaključilo lansko prvenstvo. Ničesar nismo prepustili naključju in tako nam tudi sila neprijetno vreme ni prišlo do živega. Več kot 350-članska organizacijska ekipa je opravila odlično delo,« je bil po uspešno izpeljanem prvenstvu zadovoljen Šušteršič.

Glavni operativec prireditve je bil zadovoljen tudi glede obiska. Kljub slabemu vremenu se je dnevno v Planici zbralo okoli tisoč ljubiteljev nordijskega smučanja, ki so imeli vstop na prizorišče prost. Med tednom so si prireditve ogledale tudi šole, s čimer so želeli spodbuditi zanimanje za ves zimski šport. Čeprav so imeli pred začetkom prvenstva na mizi tudi precej cenejšo izvedbo prvenstva z izvedbo skakalnih tekem v Kranju in tekaških na Pokljuki, so se v luči dobrega imena odločili, da mladim zagotovijo enako izkušnjo, kot so je bili deležni lani najboljši na svetu. »Proračun za prvenstvo je bil pripravljen že lani in sredstva so bila razporejena. Zaradi manjšega zanimanja medijev gre pri mladinskem prvenstvu za manjši vložek, a vseeno smo si z lanskimi izkušnjami lahko veliko pomagali,« je še dodal Tomaž Šušteršič, ki je zelo vesel številnih pohval. Najbolj od samih tekmovalcev. »Nastopati v Planici je bilo izjemno. Odlična izkušnja in prav vsi smo se pogovarjali, da smo dobili občutek, kot da bi bili na pravem prvenstvu,« je domače prvenstvo pohvalil skakalec ​Jaka Drinovec.

Skakalke poskrbele še za rezultatski vrhunec

Vsako prvenstvo se na koncu ocenjuje tudi po uspehih domače reprezentance. Lansko člansko svetovno prvenstvo so na skakalnici rešili slovenski skakalci s Timijem Zajcem na čelu, tokrat so vlogo prevzele skakalke, ki so zaslužne za vse štiri slovenske kolajne. Tina Erzar je zagotovo prvo slovensko ime prvenstva, saj je osvojila tri odličja. Kar dve zlati (posamično in z žensko ekipo) ter srebro v mešani štafeti. Celoten komplet kolajn je domov odnesla še Taja Bodlaj, ki je z Erzarjevo tekmovala na obeh ekipnih tekmah, na posamični pa je bila bronasta. Ženski del ekipe si tako kljub odsotnosti najboljše mladinske skakalke na svetu Nike Prevc zasluži odlično oceno, moški del pa je nekoliko zaostal za pričakovanji. Na koncu se lahko Drinovec in Rok Masle pohvalita s srebrom iz mešane ekipe, kjer je ravno prvi skakalec reprezentance Masle, ki je lani v svetovnem pokalu že šestkrat osvojil točke svetovnega pokala (najboljši 16. v Planici), zapravil zlato. Kljub nekoliko slabši formi na skakalnici pa si zasluži pohvalo za svoje obnašanje, saj je po razočaranju stopil pred medije in nase prevzel krivdo, kar kaže na pravi karakter šampiona.

Nordijska kombinacija kot šport nima težav le v Sloveniji, ampak na splošno. Njegov obstoj je vse bolj pod vprašajem, zato so temu primerni tudi rezultati slovenskih tekmovalcev, ki pa so nastopili z zelo mlado zasedbo. Čeprav so v preteklosti Vid Vrhovnik, Marjan Jelenko in Roman Perko že postali mladinski svetovni prvaki, je zdajšnja generacija daleč od teh uspehov. Bližje kolajnam so bile kombinatorke, ki pa so bile deležne tudi obilo smole s padcem na skakalnici in diskvalifikacijo. Bolj skrbi stanje v smučarskem teku, kjer je bila najboljša uvrstitev deveto mesto Nejca Šterna v sprintu med mlajšimi člani. »Slovenija je bila v preteklosti elita vsaj v sprintu, zdaj tega nimamo. Manjka nam nek šampion ali šampionka, kot sta bili Vesna Fabjan ali Anamarija Lampič, ki sta s svojo energijo in profesionalnostjo lahko potegnili za seboj celo ekipo,« je stanje v teku povzel Marko Gracer, trener mladinskih ekip.

»Ni lepšega, kot na domačem prvenstvu slišati Zdravljico. Mi smo jo dvakrat, tako da je prvenstvo zagotovo uspešno. Zdaj pa že pogledujemo proti naslednjim izzivom. Najprej proti zaključku svetovnega pokala marca v Planici, ki bo letos zaradi slovesa Petra Prevca zagotovo nekaj posebnega,« je črto pod MSP potegnil Tomaž Šušteršič.

*** 700.000 € je znašal proračun mladinskega svetovnega prvensta v Planici. 350 prostovoljcev je od 4. do 11. februarja pomagalo pri izvedbi prvenstva.