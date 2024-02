Prvi bodo z olimpijskimi kvalifikacijami začeli rokometaši, ki se bodo med 14. in 17. marcem v Granollersu pomerili z gostiteljem turnirja Španijo ter Brazilijo in Bahrajnom. Nekaj tednov pozneje, med 11. in 14. aprilom, bodo v nemškem Ulmu eno od dveh mest, ki vodita v Pariz, skušale osvojiti še slovenske rokometašice, njihove nasprotnice pa bodo Nemčija, Paragvaj in Črna gora. Že pred tem bodo izbranke Dragana Adžića v kvalifikacijah za decembrsko evropsko prvenstvo dvakrat igrale s Francijo, 29. februarja v Velenju in 3. marca v Orleansu, nato pa 4. aprila v Rigi z Latvijo in tri dni pozneje z Italijo v Ljubljani.

Adžić je optimist

»Veseli me, da bomo evropske kvalifikacije začeli s Francijo. Na senamu sta tudi Ana Gros, ki zaradi poškodbe nosu in pretresa možganov na tekmi lige prvakinj proti Budućnosti nekaj časa ni igrala, vendar se vrača v tekmovalni proces, tako kot tudi Elizabeth Omoregie, ki je že igrala prve minute za Bukarešto. V obeh primerih sem optimist,« se Dragan Adžić nadeja, da bo že proti aktualnim olimpijskim in svetovnim prvakinjam lahko računal na v tem trenutku verjetno najboljši slovenski rokometašici.

Na seznamu vabljenih rokometašic na priprave za tekmo s Francijo so sicer same preverjene igralke, edina novinka je 17-letna velenjska krožna napadalka Lana Puncer, na širšem seznamu kandidatk za nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre pa je med 34 igralkami veliko mlajših, ki pa realno v Nemčijo ne bodo potovale.

Zorman: Cilj je jasen

Tudi na širšem seznamu selektorja moške reprezentance Uroša Zormana je 34 igralcev. Med njimi so vsi, ki so uspešno igrali na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji, od sedmerice sicer standardnih reprezentantov, ki jih tam ni bilo, bo slovenski selektor lahko računal na Blaža Janca in Mateja Gabra. Prvič so na njem Mitja Janc, Vid Cokan, Uroš Knavs in Vid Miklavec ter nekateri povratniki, kot so Staš Skube, Urh Kastelic, Miha Žvižej.

»Kakšnih sladkih skrbi ni, kajti še vedno ne bomo mogli računati na večino poškodovanih igralcev, ki jih ni bilo na evropskem prvenstvu, zato pa me veseli vrnitev Blaža Janca in Mateja Gabra. Končni seznam moramo oddati tik pred začetkom kvalifikacij, do takrat je še dovolj časa, želim si le, da ne bi bilo kakšnih novih poškodb. Zadovoljni smo, da smo v skupini z le eno evropsko reprezentanco in ne bežimo od vloge favorita, vemo pa, da ne smemo nikogar podcenjevati. Danes vsi znajo igrati rokomet, tako Brazilija kot Bahrajn pa sta igrali na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu. Ampak cilj je jasen in naredili bomo vse, da nam uspe,« je odločen Uroš Zorman, ki je bil kot igralec udeleženec dveh od treh olimpijskih iger, na katerih je igrala slovenske rokometna reprezentanca, leta 2004 v Atenah in dvanajst let pozneje v Riu de Janeiru.