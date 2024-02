Socialni demokrati in koalicija: “Soliranja v imenu SD je preveč”

SD se je zaradi afere z nakupom sodne stavbe na Litijski, ki ga je podpisala ministrica iz njihove kvote Dominika Švarc Pipan in nato krivdo zvalila na strankine kadre, znašla v resni politični krizi. O dogajanju smo govorili s predsednikom predhodnice stranke Cirilom Ribičičem in nekdanjim glavnim tajnikom in poslancem SD Dušanom Kumrom.