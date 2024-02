Obveznice za državljane: Večina vpisala do 30.000 evrov obveznic

Vpis obveznic za državljane, ki bo potekal še do petka, je bil doslej celo nekoliko večji od pričakovanj. “Lahko pričakujemo prevpis, kar je dobra novica,” ocenjuje Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike, kjer se večina vpisanih zneskov giblje do 30.000 evrov, kar je tudi meja, do katere se lahko izognemo plačilu davka na obresti.