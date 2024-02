V okviru Cankarjevih torkov bo letos že desetič potekal festival slovenske jazzovske kreativnosti Zvončki in trobentice. Letos bo trajal dva dni, nanj pa so organizatorji povabili tudi kulturne in glasbene promotorje iz tujine, pred katerimi se bodo naši glasbeniki predstavili s svojimi projekti. Nastopilo bo sedem slovenskih zasedb in ena avstrijska, slednja kot rezultat bilateralnega sodelovanja z Music Export Austria in Avstrijskim kulturnim forumom v Ljubljani. V tej izmenjavi bo dobila priložnost za nastop na avstrijskem jazz festivalu Kickjazz tudi ena od slovenskih zasedb, ki se bodo danes in jutri predstavile v Klub CD.

Nocoj bo festival zagnala zasedba Lilamors, ki jo vodi vokalistka Ana Čop, izvajajo pa sodobno elektroakustično glasbo. Jaka Arh bo skrbel za procesiranje zvoka in živo elektroniko, Thilo Seevers pa bo sedel za klavir. Njihov prvenec When I Am Dead, My Dearest žanje pozitivne kritike. Večer bo nadaljeval trio pianista Mihe Gantarja, v njem sta še kontrabasist William Barrett in bobnar Tristan Renfrow. Gantar h kompoziciji in zvoku pristopa globoko premišljeno in ponuja svojo vizijo tria prihodnosti. Na že tradicionalnem sodelovanju festivala z Inštitutom.abeceda bo v okviru platforme Mladi raziskovalci VII. izpostavljen tolkalec in bobnar Gaj Bostič. V projektu Mrk, kjer vsaka skladba rezultira v neznane zvočne krajine, se mu bodo pridružili glasbeniki Jošt Lampret, Mark Žakelj, Maximilian Gerstbach, Jordi Roviró in Matej Novák.

Drugi festivalski dan bo v znamenju že uveljavljenih glasbenikov. Najprej bo za klavir sedel Sašo Vollmaier, ki bo nadaljeval raziskovanja znotraj svojega zelo odmevnega projekta Kind of Laibach, za njim pa bo na oder prišel še en kreativec, skladatelj Drago Ivanuša, ki bo s svojimi izbranimi artisti predstavil projekt Magnetik. Dunajska gosta Duo Valčić Preuschl igrata skladbe za violončelo in bas ukulele, pri tem pa raziskujeta tople zemeljske tone. V Köbenhavnu živeči saksofonist iz Ljubljane Luka Zabric prihaja z mednarodno zasedbo The Gatherers. Festival bosta strnila brata Žigan Krajnčan in Kristijan Krajnčan, prepletla bosta glas, zvok violončela in tolkal, ter ples. Festival je Cankarjev dom zasnoval v sodelovanju z Europe Jazz Network in Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani.