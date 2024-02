Rebula Quercus 2022

Klet Brda velja za največjo pridelovalko in izvoznico slovenskih vin, blagovno znamko vrhunskih vin Quercus pa so vizionarsko zasnovali leta 2000, tako da bo letos praznovala že 24 let. Ime Quercus izhaja iz latinskega poimenovanja za hrast, pa čeprav danes ta vina ne zorijo več v lesu, temveč v posodah iz nerjavnega jekla oziroma v inoksu, kjer na drožeh počivajo pol leta, kar jim daje svežino, sadnost, mineralnost in eleganco.