Skesanec želi odvetnika, ki ga ne bo strah Klemna Kadivca

Slavko Tešić, ki je močno obremenil soobtožene v zadevi kavaški klan, je zahteval novega odvetnika. Izjavil je, da mu Matevž Tratar ne pomaga in svetuje, ter mu očital, da ga je strah. Tratar je očitke zanikal in zagotovil, da ga ni nikogar strah in da ga tudi nihče ni ustrahoval.