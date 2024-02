Krško je 50-metrski plavalni bazen dobilo leta 1953. Od leta 1955 je zanj skrbelo podjetje Videm, ob stečaju podjetja leta 1993 pa je postal del stečajne mase in bil prodan novemu lastniku, ki ga je delno obnovil. Leta 2010 je bil bazen znova delno obnovljen, vendar takoj nato zaradi tehničnih težav dokončno zaprt. Številni navdušenci nad vodnimi športi v občini so tako ostali brez osnovnih pogojev za trening. Še pred tem je občinski svet sprejel sklep o gradnji novega bazena ob športnem parku južno od stadiona Matije Gubca. Aprila 2022 je občina zanj objavila idejni natečaj, na katerem so izmed devetih izbrali idejno zasnovo BAX studia iz Španije. Naložba je ocenjena na nekaj več kot 12 milijonov evrov, od tega bodo 4,5 milijona zagotovili iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Junija lani so mestni svetniki nadaljevanju projekta prižgali zeleno luč. V občini so pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovali za lanski avgust, vendar se je pridobivanje vseh soglasij zavleklo. Zdaj po besedah župana Janeza Kerina računajo, da jim bo gradbeno dovoljenje uspelo pridobiti do konca tega leta. Nato bosta sledila javni razpis za izbiro izvajalca in sama gradnja. V novem objektu bosta večji bazen dimenzij 25 krat 33,3 metra in globine 2,2 metra ter manjši bazen velikosti 8 krat 23,5 metra z dvema nivojema globine. Predvideni so tudi dve večnamenski dvorani, bar, parkirišča in park.