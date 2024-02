Razmere v zdravstvenem sistemu so po besedah Roberta Goloba zahtevne, a današnji dan in današnja otvoritev kažejo, da ne samo zdravstveno osebje in vodstva bolnišnic, ampak tudi vlada dela na tem, da se te razmere izboljšajo. »Razumemo tudi stisko zaposlenih, pa vendar, prepričani smo, da je skrb za bolnika vedno na prvem mestu, in zato tudi danes pozivam Fides, da se za čas pogajanj odpove oziroma zamrzne stavko samo z enim namenom, da ne povečujemo stiske ljudi,« je dejal Golob. Po njegovem mnenju je to »tisti primarni interes, ki ga moramo vsi skupaj zasledovati«.

»Hkrati pa bi želel poudariti to, kar je bilo danes večkrat izpostavljeno, zdravstveni sistem temelji na delovanju timov, ekip v bolnišnicah, zato je lahko dolgoročna rešitev za zdravstveni sistem izključno takrat, ko so v dogovorih vključeni tudi negovalno osebje in medicinske sestre,« je še poudaril predsednik vlade. Izpostavil je, da stebrna pogajanja tečejo in želi si, da se tudi zdravniki in Fides priključijo tem pogajanjem, saj bodo na ta način po njegovih besedah hitreje prišli do rešitve, ki ne bo samo za nekaj mesecev, ampak za daljše obdobje.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je stavko do preklica po enodnevni opozorilni stavki začel 15. januarja. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Gre za najdaljšo zdravniško stavko doslej. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je na novinarsko vprašanje, ali se bo vključila v pogajanja, poudarila, da sta tako sama kot ministrstvo vključena že ves čas. Več ni komentirala, kot je dejala ob odprtju intenzivnih enot, se želijo danes osredotočiti na to pozitivno zgodbo na Gorenjskem.

Fides: Rešitev je na Golobovi vladi

Ljubljana, 12. februarja - Fides predsedniku vlade Robertu Golobu sporoča, da lahko trpljenje ljudi prekine že danes, če vlada izpolni stavkovne zahteve sindikata. Njegov poziv, naj sindikat med pogajanji zamrzne stavko, pa so označili za »eno bolj neprimernih potez osebe, ki je požrla svojo dano besedo in podpisan dogovor ter stavko s svojim početjem tudi povzročila«.

Če bi premier izpolnil, k čemur se je zavezal v dogovoru, danes ljudje ne bi trpeli, ker zdravniki ne bi stavkali. Odgovornost za trpljenje ljudi ima torej predsednik vlade kar sam, so v odzivu zapisali v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides.

Predsednik sindikata Damjan Polh je sicer medijem po današnji pogajalski seji dejal, da strani nista sprejeli nobenih zavez ali konkretnih rešitev, stavka pa se tako nadaljuje. »Danes je žalosten datum, dosegli smo vse časovno opredeljene stavke zdravnic in zdravnikov in ni nam v ponos, vendar rešitev je na Golobovi vladi,« je poudaril.

Vladna stran in sindikat Fides sta sicer pred dobrim tednom v skupnem nastopu pred mediji sporočila, da do nadaljnjega izjav za javnost ne bosta podajala. Na vprašanje, ali je v vmesnem času prišlo do kakšnega zbližanja, je Polh odgovoril, da »se neke rešitve nakazujejo«. V času, ko sta se strani srečevali na neformalnih sestankih, je Fides po Polhovih besedah vladi predstavil svoj predlog novega zdravstvenega plačnega stebra, a sindikat vztraja, da je najprej treba rešiti odprte stavkovne zahteve.

Fides je stavko do preklica po enodnevni opozorilni stavki začel 15. januarja. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.