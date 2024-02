Sodelavci podjetja European Product Carriers, ki so uspeli pravočasno pobegniti, navajajo, da so ga pred nekaj dnevi odpustili. S sabo naj bi imel puško in revolver. Ubil je dva moška in žensko, nato pa se je zabarikadiral v poslopje.

Na območju je stekla obsežna policijska akcije, v okviru katere so med drugim iz stavbe evakuirali dve ženski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetje European Product Carriers je nastalo leta 1979 in razpolaga s 35 plovili, vključno z naftnimi tankerji. V Glifadi imajo sicer svoja poslopja številna grška in tuja ladjarska podjetja.