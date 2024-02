V nedeljo nekaj po dvanajsti uri popoldne je v naselju Zagorica pri Velikem Gabru 28-letni voznik povzročil prometno nesrečo. Po navedbah policije, na kraju so bili policisti PP Trebnje, je voznik za volanom BMW-ja zaspal, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v hišo.

Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli na kraju nesreče, potem pa odpeljali v bolnico. Zaradi kršitve prometnih predpisov bo moral plačati kazen. Na kraju so bili tudi gasilci PGD Trebnje, ki so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator.