»Bodimo resni, Nato ne more biti zavezništvo a la carte. Ne more biti zavezništvo, ki je odvisno od razpoloženja ameriškega predsednika,« je Borrell dejal glede izjav nekdanjega predsednika ZDA.

Trump je v soboto na predvolilnem zborovanju v Južni Karolini večkrat ponovil, da je nepravično, da so ZDA zavezane obrambi 30 ostalih članic Nata. Kot je dejal, ga je eden od kolegov v času, ko je bil ameriški predsednik, vprašal, ali bodo ZDA zaščitile njegovo državo, če ne bo plačala obveznosti do Nata in jo bo Rusija napadla.

On pa ga je vprašal, ali njegova država zamuja s plačili. »Ne, ne bom vas zaščitil. Pravzaprav bi jih spodbujal, naj počnejo, kar hočejo. Morate plačati. Plačati moraš svoje račune,« je Trump dejal državniku. Na Evropski komisiji so sicer danes pojasnili, da v luči novembrskih volitev v ZDA vzpostavljajo »strukturiran interni postopek, v okviru katerega se bodo pripravili na vse možne izide volitev«.

Borrell je Trumpove izjave komentiral pred današnjim neformalnim zasedanjem ministrov EU, pristojnih za razvojno sodelovanje. V ospredju so humanitarne razmere v Gazi, kjer Izrael nadaljuje napade po oktobrskem napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na izraelsko ozemlje.

Zunanjepolitični predstavnik unije je spomnil, da je v nedeljo več zunanjih ministrov EU in tudi on sam Izrael pozvalo, naj ne prepreči dobave humanitarne pomoči v Gazo. Egipt je namreč sporočil, da humanitarne pomoči ne bo mogoče dobaviti na to območje, če bodo izraelske sile napadle območje mesta Rafa na meji med Izraelom in Egiptom, je povedal.

Izrazil je zaskrbljenost nad dogajanjem, pri tem pa se vprašal, ali je poleg izražanja zaskrbljenosti mogoče tudi kaj storiti. "Če misliš, da je število žrtev previsoko, lahko kaj storiš, da ga zmanjšaš?" je vprašal. Dodal je, da tudi predsednik ZDA Joe Biden meni, da je število žrtev v Gazi previsoko.

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije je dejal, da EU ne dobavlja orožja Izraelu, ga pa ta prejema od drugih.

Ministri za razvojno sodelovanje bodo o razmerah na terenu razpravljali z vodjo agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) Philippom Lazzarinijem. Pričakovati je, da jim bo predstavil tudi potek preiskave domnevne vpletenosti uslužbencev agencije v Hamasov napad na Izrael.