Okoli enajste ure v soboto zvečer so policisti v Novem mestu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika avta znamke Škoda octavia. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 41-letniku odredili preizkus, ta pa je pokazal 2,4 promili alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče podali obdolžilni predlog. Voznik tega ni upošteval.

Okoli desete uro naslednje dopoldne so ga namreč spet ustavili, namerili pa mu še za odtenek več alkohola. »Zoper 41-letnika, ki je med postopkom kršil javni red in mir in ni upošteval ukazov policistov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali ter pridržali,« so potrdili na Policijski upravi Novo mesto. O vseh kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.