Od 1. februarja je možno kupiti ljudske obveznice, ki jih Slovenija tokrat izdaja prvič. Država želi na ta način popolniti državni proračun z 250 milijoni evrov, kupcem obveznic pa v zameno ponuja 3,4-odstotno letno obrestno mero. Obveznice imajo ročnost tri leta. Da bo obveznice kupil, je že pred časom napovedal minister za finance Klemen Boštjančič, ki je danes pred novinarskimi kamerami tudi sam opravil vpis obveznic. »Ker verjamem, da delaš tisto, kar govoriš. Absolutno verjamem, da je to zelo pomemben in pravi korak,« je ob tem dejal. Ponovil je, katere tri cilje zasleduje njegovo ministrstvo glede izdaje obveznic, in sicer, da »prebivalcem ponudi možnost varčevanja, ki je ugodnejše, kot na bankah ter da spodbudi banke k dvigovanju pasivnih obrestnih mer«. »Tretje, zame najpomembnejše, pa je to, da je to eden od pomembnih korakov k razvoju kapitalskega trga v Sloveniji. Imamo enega najbolj nerazvitih trgov,« je opozoril.

Veliko novih trgovalnih računov

Kot pravi, vpis ljudskih obveznic teče dobro, zelo velik je odstotek novih trgovalnih računov, kar pomeni, da se za nakup obveznic odločajo ljudje, ki doslej niso trgovali z vrednostnimi papirji. Podatkov o tem, kolikšen je skupni znesek doslej vpisanih obveznic, minister ni želel razkriti, je pa dejal, da vpis poteka dobro in v skladu s pričakovanji. Ni se zgodilo, da bi bilo zanimanje veliko zgolj pravi ali drugi dan, pač pa je od prvega dne naprej konstanten, je še dejal.

Vpis je sicer še mogoč do petka do 12. ure.

