Cene bodo veljale do vključno 26. februarja, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo po njihovih navedbah ob upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti okoli 1,519 evra, za liter dizelskega goriva okoli 1,585 evra in za liter kurilnega olja okoli 1,295 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene ter lahko znašajo največ 0,0683 evra za liter dizelskega goriva, 0,0694 evra za liter 95-oktanskega bencina in največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.