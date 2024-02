Talca - 60-letni Fernando Simon Marman in 70-letni Louis Har - sta bila po navedbah vojske ugrabljena iz kibuca Nir Jicak. Oba naj bi bila v dobrem zdravstvenem stanju, prepeljali pa so ju na preglede v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obrambni minister Joav Galant je reševalno operacijo označil za impresivno in zatrdil, da bodo še naprej izpolnjevali svojo obljubo vrnitve ugrabljenih.

Dvojico naj bi zadrževali v drugem nadstropju ene od stavb v Rafi, od koder so ju pripadniki izraelskih varnostnih sil rešili v operaciji, ki so jo po besedah tiskovnega predstavnika vojske Daniela Hagarija dolgo načrtovali. Kot je dodal, je med njunim reševanjem izbruhnilo streljanje. Ubitih naj bi bilo več pripadnikov palestinskega islamističnega Hamas, eden od izraelskih vojakov naj bi bil lažje ranjen.

Hamas je med napadi 7. oktobra lani, ki so sprožili silovit odgovor Izraela, zajel okrog 250 talcev. Glede na navedbe Izraela jih je približno 130 še vedno v Gazi, od tega naj bi bilo 29 mrtvih. Več deset so jih izpustili med enotedensko prekinitvijo ognja novembra lani, ko je Izrael v zameno izpustil več kot 200 palestinskih zapornikov.

Zaradi počasnega tempa reševanja talcev se izraelski premier Benjamin Netanjahu odtlej sooča s protesti in celo pozivi k predčasnim volitvam. V Kairu trenutno potekajo pogovori o novi prekinitvi ognja in izmenjavi talcev za zapornike, na kar naj bi bil Hamas pripravljen pristati. Netanjahu medtem vztraja, da lahko talce osvobodijo le z vojaškim pritiskom.

V tej luči je minuli teden odredil pripravo na obsežno vojaško operacijo v Rafi, zadnje večje mesto, kamor izraelska vojska še ni vstopila in kamor se je pred napadi zateklo okoli 1,4 milijona Palestincev. V novih zračnih napadih izraelske vojske na mesto je bilo ponoči zadnjih podatkih tamkajšnjih Hamasovih oblasti ubitih okrog 100 ljudi.

Hamas je posvaril, da bi kopenska ofenziva na Rafo ogrozila pogovore o izpustitvi dodatnih talcev. Svarila glede morebiti katastrofalnih posledic širitve izraelskih operacij na mesto so izdale tudi številne humanitarne organizacije in tuje vlade, vključno z ZDA.

Turčija Izraelu očita načrtno preganjanje Palestincev

Turčija je danes obtožila Izrael, da po napadih v mestu Rafa na jugu območja Gaze načrtno preganja Palestince. »Menimo, da je ta operacija del načrta za izgon prebivalcev Gaze z njihove lastne zemlje,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo turško zunanje ministrstvo.

Ob tem so izrazili zaskrbljenost zaradi vse pogostejših izraelskih napadov na območju Rafe, kamor se je iz drugih delov Gaze zateklo okoli 1,4 milijona Palestincev. To po mnenju Ankare še poslabšuje humanitarno tragedijo v Gazi in spodkopava prizadevanja za dosego trajne prekinitve ognja v regiji. Turško zunanje ministrstvo je pozvalo mednarodno skupnost, še posebej Varnostni svet ZN, k ustreznim ukrepom za zaustavitev Izraela.

Odnosi med Turčijo in Izraelom so se med vojno v Gazi močno poslabšali. Čeprav je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan 7. oktobra obsodil teroristični napad na Izrael, je pozneje islamistično gibanje Hamas, ki je odgovorno za napad, označil za osvobodilno organizacijo.

Erdogan tudi velja za enega najglasnejših kritikov izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Med drugim ga je decembra lani primerjal z Adolfom Hitlerjem in od izraelskih zaveznic zahteval, naj prenehajo podpirati teroristične akcije izraelske vojske. Izrael je tudi spričo Erdoganovih kritik odpoklical izraelske diplomatske predstavnike v Ankari. Erdogan pa je že pred tem prekinil diplomatske odnose z Izraelom in pozval k sojenju izraelskim voditeljem na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu.

Sodišče: Nizozemska mora ustaviti dobavo delov za izraelska vojaška letala

Nizozemska mora v sedmih dneh prenehati dobavljati dele za bojna letala F-35, ki jih Izrael uporablja na območju Gaze, je danes razsodilo prizivno sodišče v Haagu. Kot je utemeljilo svojo odločitev, obstaja jasno tveganje, da bodo letala vpletena v kršenje mednarodnega humanitarnega prava, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je s tem pritrdilo skupini organizacij za človekove pravice, ki trdi, da deli vojaških letal prispevajo k temu, da Izrael v vojni s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas krši mednarodno pravo. Deli lovcev F-35 v lasti ZDA so shranjeni v skladišču na Nizozemskem, od koder jih na podlagi izvoznih sporazumov pošljejo več partnerjem, vključno z Izraelom.

Izvozna dovoljenja so bila leta 2016 izdana za nedoločen čas, vendar je sodišče danes odločilo, da so se razmere od takrat korenito spremenile in da mora vlada to upoštevati. »Dejstvo, da so dovoljenja sklenjena za nedoločen čas, ne pomeni, da si država lahko zatiska oči pred tem, kaj se bo zgodilo,« je sporočilo sodišče.

Nizozemske oblasti so po poročanju AFP navedle, da ni jasno, ali so sploh pristojni za posredovanje pri dobavah, ki so del operacije pod vodstvom ZDA. Odvetniki nizozemske vlade so tudi trdili, da bi Izrael dele za vojaška letala zlahka nabavil drugje, če jih ne bi dobavljali iz skladišča na Nizozemskem.

Okrožno sodišče v Haagu je decembra lani odločilo, da je dobava delov vojaških letal predvsem politična odločitev, v katero se sodniki ne bi smeli vmešavati. Pojasnilo je, da so odločitve ministra politične narave, sodniki pa bi mu pri tem morali pustiti veliko svobode.

Prizivno sodišče je sodbo okrožnega sodišča razveljavilo in odločilo, da mora Nizozemska prepovedati izvoz vojaškega blaga, če obstaja jasna nevarnost resnih kršitev humanitarnega vojnega prava. »Izrael pri svojih napadih ne upošteva dovolj posledic za civilno prebivalstvo,« je še navedlo sodišče.

Velika Britanija uvedla sankcije zaradi naselbin na Zahodnem bregu

Velika Britanija pa je danes napovedala sankcije proti štirim judovskim naseljencem, ki jih obtožuje kršenja človekovih pravic zoper Palestince na Zahodnem bregu. Britanski zunanji minister David Cameron je ob tem še pozval Izrael, naj učinkoviteje ukrepa proti nasilju, ki ga naseljenci izvajajo nad Palestinci.

Cameron je bil danes kritičen do naseljencev, ki grozijo Palestincem tudi s strelnim orožjem in jih silijo, da zapustijo območja, ki so njihova. »Ekstremistični naseljenci z napadi na palestinske civiliste ogrožajo varnost in stabilnost Izraelcev in Palestincev,« je dodal. Ob tem je pozval vlado k ukrepanju proti nasilju. »Prepogosto se dogaja, da se dajejo in sprejemajo zaveze, ki pa se ne izvajajo,« je bil kritičen do dejanj izraelske vlade.

Na seznam sankcioniranih so danes dodali Mošeja Šarvita, Jinona Levija, Zvija Bara Josefa in Elija Federmana. Očitajo jim, da so med drugim grozili palestinskim družinam, tudi s strelnim orožjem, in uničevali lastnino palestinskih civilistov. Njihova dejanja so del načrtov, da se preseli palestinske skupnosti, so dodali.

Sankcije so eden redkih ukrepov Londona proti Izraelu, ki je že od oktobra v vojni s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v Gazi. V začetku meseca so sankcije proti judovskim naseljencem zaradi nasilja na Zahodnem bregu uvedle tudi ZDA.

Judovski naseljenci so lani ubili najmanj deset Palestincev in požgali več deset palestinskih domov na zasedenem Zahodnem bregu, kar po podatkih skupine za človekove pravice Ješ Din predstavlja najbolj nasilno leto v zgodovini njihovih napadov. Na Zahodnem bregu med približno tremi milijoni Palestincev živi okoli 490.000 judovskih naseljencev, njihove naselbine pa po mednarodnem pravu niso zakonite.

Hutijevci znova napadli ladjo pred obalo Jemna

Medtem so Hutijevci pred južno obalo Jemna danes znova napadli tovorno ladjo, ravno ko je peljala skozi ožino Bab al Mandeb. Posadka je na varnem, ladja pa je na poti naprej, so sporočili iz britanske agencije za pomorsko varnost (UKMTO). Hutijevci so sporočili, da so napadli ameriško ladjo z več raketami, napadi pa so bili natančni in neposredni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je UKMTO sporočil, da se je napad zgodil zgodaj davi. Drugo varnostno podjetje Ambrey pa je sporočilo, da je bila tarča napada tovorna ladja, ki pljuje pod zastavo Marshallovih otokov in je v lasti grškega podjetja. V roku 20 minut so nanjo streljali dvakrat. Ladja, ki je imela na krovu zasebno varnostno ekipo, je domnevno utrpela škodo na desnem boku.

Gre za zadnjega v vrsti incidentov v Rdečem morju, kjer hutijevci, ki uživajo podporo Irana, od novembra napadajo tovorne ladje. Sprva so trdili, da iz solidarnosti s Palestinci v Gazi napadajo le plovila, povezana z Izraelom. Po napadu britanskih in ameriških sil na položaje hutijevcev, pa so za legitimne tarče razglasili tudi ameriške in britanske ladje.