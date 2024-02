Slovenski smučarji za sabo nimajo najboljše sezone, da se uvrščajo visoko, pa skrbi zgolj Žan Kranjec. Nič drugače ni bilo niti na šestem veleslalomu v Banskem, kjer je s petim mestom dokazal, da spada med najboljše na planetu. Kdo je najboljši, letos ni sporno. Švicar Marco Odermatt smuča, kot da je z drugega planeta in je dosegel še šesto zaporedno zmago sezone in deveto po vrsti, kar je nazadnje uspelo Italijanu Albertu Tombi v letih 1994 in 1995, ko je bil superioren v slalomu. Kako zelo prepričljiv je v letošnji sezoni, dokazuje tudi prednost pred drugouvrščenim Norvežanom Alexandrom Steenom Olsenom, ki je znašala velikih 91 stotink sekunde. Odermattu odlično kaže tudi v skupnem seštevku, kjer ima po 25 tekmah izmed skupno 39 načrtovanih težko ulovljivih 822 točk prednosti.

Bergant: Kranjec je smučal blizu maksimuma

V Bolgariji je imel slovenski veleslalomist na obeh progah znova največ težav v zgornjem delu, v spodnjem pa se je zbral in bil med najhitrejšimi. Ko je po drugi vožnji prevzel vodstvo, na vrhu pa je bilo zgolj še pet veleslalomistov, je dišalo po stopničkah, a so bili tekmeci prepričljivi, tako da je Kranjec pridobil le eno mesto. »Za mano sta dve solidni vožnji, a ne tudi perfektni, ki bi jih mogoče lahko pokazal. Kar se tiče same podlage, bi si želel nekoliko bolj trdo ali ledeno, saj sem v takšnih razmerah boljši. Na koncu se mi zdi, da sem veleslalom dobro odpeljal,« je dejal Žan Kranjec, z naskokom najuspešnejši slovenski smučar letošnje sezone, ki v skupnem seštevku veleslaloma zaseda visoko tretjo mesto. Z nastopom varovanca je bil zadovoljen tudi trener Klemen Bergant, ki je izpostavil zahtevne pogoje: »Žan je smučal blizu maksimuma, glede na to, da mu zgornji del proge ni ustrezal, saj je bil sneg agresiven in podoben tistemu v Söldnu, ko se ni znašel. Boljši je bil v strmini in v zadnjem delu proti cilju. Peto mesto je vrhunsko, sedaj ga bomo skušali spočiti.« Moški bi morali v Banskem odpeljati tudi slalom, a so ga po startni številki 31 zaradi neugodnih vremenskih razmer najprej prekinili in nato po daljšem premoru odpovedali. Pred odpovedjo je v prvi vožnji vodil Francoz Clement Noel, Slovenca Kranjec in Tijan Marovt pa s startnima številkama 32 in 53 nastopa nista dočakala.

Andreja Slokar jezna in razočarana

Ženske so v Andori odpeljale veleslalom in slalom, zmagovalki pa sta bili Švicarka Lara Gut-Behrami in Švedinja Anna Swenn Larsson. Slovenke niso blestele, izpostaviti pa gre predvsem 12. mesto slalomistke Neje Dvornik, ki je bila s 17. mestom najboljša Slovenka tudi v veleslalomu. »Po tem koncu tedna moram biti zadovoljna, sploh s slalomsko tekmo. Že v prvem teku sem si rekla, da moram smučati na polno. Želela sem prikazati čim več in sem zelo zadovoljna,« se je smejalo 23-letni Neji Dvornik, ki je najbolj zaslužna, da je bil dobre volje tudi trener Mitja Kunc. »Dekleta vidijo, da so z napadalnimi vožnjami in brez napak sposobne uvrstitev med 10. in 15. mestom. Za kaj več pa bo potreben malce drugačen pristop. Ocena je dobra,« je dejal slovenski trener. Mogoče ni bil zadovoljen še bolj, če Andreja Slokar ne bi naredila napake, zaradi katere je končala na 24. mestu. »Jezna in razočarana sem zaradi napake. To se mi dogaja že celotno sezono, ki se je sama borba od prve tekme naprej. Pričakovala sem, da bo prihod na tekme nazaj boljši in lažji. Smučam se solidno, manjka pa mi malo samozavesti. Upam, da jo dobim čim prej, saj moram priznati, da je od Söldna že malce mučno,« je dejala Slovenka, ki se je na strmine vrnila po poškodbi kolena, zaradi katere je izpustila celotno minulo sezono.