»V kar 21 primerih je bilo ugotovljeno, da vozniki niso upoštevali odredbe o omejitvi prometa tovornih vozil, pri temeljitih kontrolah pa so ugotovili še kršitve zakonodaje na področju prekoračitve časa vožnje, tehnične neizpravnosti vozil in prekoračitve največje dovoljene mase vozil,« so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Med drugim so ustavili tudi voznika, ki je imel na tovornjaku povsem neprimerne in do skrajnosti obrabljene pnevmatike. Izjemno problematičnega voznika so obravnavali tudi gorenjski policisti. Naleteli so na 26-letnega voznika tovornega vozila, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, za nameček pa je imel naloženega preveč tovora. Skupno kar 39.200 evrov kazni pa so celjski policisti naložili romunskima voznikoma in njunemu delodajalcu, ki so po štajerski avtocesti v konvoju prevažali tovor izrednih dimenzij. Izkazalo se je, da so izredni prevoz izvajali brez ustreznih dovoljenj, voznik spremljevalnega vozila pa niti ni imel opravljenega strokovnega usposabljanja za tovrstno vožnjo. Za nameček so policisti ugotovili še več prekoračitev dnevnega časa vožnje in prirejanje podatkov o vožnji.