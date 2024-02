Sedaj pa je nastopila gospa Bojana Beović, ki je tudi profesorica na medicinski fakulteti in domnevam, da pripada isti kasti profesorjev, ki učijo svoje študente, da so nekaj več (»Übermensch«). Treba je tudi spomniti, kakšno vlogo je imela gospa Beović, ko je bila vodja svetovalne skupine za covid-19 v času Janševe vlade. Poleg slabega in paničnega vodenja ukrepov v času covida, ko smo bili po številu mrtvih nekje pri vrhu v svetu, je takratna vladna ekipa tudi skorumpirala zdravstvo, predvsem nekatere zdravnike, z ogromnimi covidnimi dodatki. Od tod verjetno izvirajo tudi zahteve Fidesa, ko se tem zdravnikom kolca po starih dobrih časih covida, kar se materialnih koristi tiče.

Ob tem pozivam Fides, naj končno objavi število njegovih članov in jih sprašujem, zakaj ta podatek tako skrivajo. Torej, zanima me, koliko je od več kot osem tisoč zdravnikov in zobozdravnikov v Sloveniji tudi članov sindikata Fides. Vsi pa vemo, da bodo ob kakršnem koli povišanju plač zdravnikov ugodnosti deležni prav vsi zdravniki, torej tudi tisti, ki niso člani sindikata Fides. Zato pozivam zdravnike, naj se izjasnijo, do kdaj bodo pacienti še žrtve teh iger in izsiljevanj Fidesa in njihovih pomagačev v Zdravniški zbornici z Bojano Beović na čelu.

Ponovno pa povem, da je v zdravstvu velika večina zdravnikov poštenih, z velikim občutkom do ljudi in empatijo, ki jo izkazujejo z vsakodnevnim delom in požrtvovalnostjo v korist bolnikov. Potem pa se pojavijo interesne skupine, kot je Fides in Zdravniška zbornica, ki danes z roko v roki izsiljujejo nerealne plače in izstop iz vseh okvirov te družbe, ki konec koncev tudi financira zdravstvo in zdravstveno osebje. Tem zdravnikom ni mar za izboljšanje standarda tudi drugemu osebju, ki nastopa skupaj z njimi v strokovnih timih. Zato se lahko upravičeno vprašamo, ali so ti predstavniki zdravnikov dali Hipokratovo ali pa so mislili na hipotekarno prisego, ko na banki prejmejo hipotekarno posojilo za njihove vile in luksuz, ki si ga tista nesrečna snažilka niti v sanjah ne more predstavljati.

Gospa Bojana Beović, menim, da ste s svojim ravnanjem v zadnjih letih pripomogli k precejšnjemu padcu ugleda zdravnikov v naši družbi. S tem se godi velika krivica večini moralnih in poštenih zdravnikov, ki se predajajo bolnikom in njihovemu zdravljenju. Gospa Beović in sindikat Fides, ta vaša stavka je uperjena predvsem proti bolnikom, ki bodo trpeli največje posledice, mnogo njih pa bo zaradi vas tudi umrlo. Poklic zdravnika je eden redkih poklicev, ki nosi v sebi tudi poslanstvo, ne samo golo opravljanje dela brez empatije. Ni denar vse, sploh pa ne enormni zneski in elitizem brez meja. Gospa Beović, poglejte se v ogledalo in se kdaj vprašajte, kam vse to vodi, upam pa, da vas pri vaših aktivnostih ne vodijo kakšni politični interesi, ker to bi pa pomenilo katastrofo za zdravniški ceh v celoti. Na koncu pa vam tudi jaz citiram kaj pravi znani 4. člen kodeksa zdravniške etike: »Zdravnik nikoli ne izkorišča pacienta za osebne koristi.«

Petra Lužnik, Kranj