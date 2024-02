Do srebra je prišla Italijanka Lisa Vittozzi, ki je z brezhibnim streljanjem razbila francosko falango in se s sedmega mesta po sprintu prebila na drugo. Za njo sta končali Francozinji Justine Braisaz Bouceht in Sophie Chaveaux, ki sta v zadnjem krogu zamenjali mesti. Prva je morala v kazenski krog trikrat, druga dvakrat.

Slovenski tabor bo vnovič iskal dobre posamezne elemente v tekmi, kjer tekmovalke niso izpolnile ciljev. Neformalno prva dama biatlona na južni strani Alp Anamarija Lampič je zgrešila kar sedem strelov, v 10-kilometrskem teku sicer pridobivala, a tekmo končala kot 28. Najbolj zaskrbljujoče je, da tudi v drugi tekmovalni sezoni v njenem streljanju ni napredka.

Mlada Lena Repinc na SP v prvi vrsti nabira izkušnje in je bila 43., tudi zanjo pa velja, da bi si morala privoščiti manj kot štiri napake s puško. Polona Klemenčič pa v sezoni ne uspe najti lanske forme, tokrat je osvojila 48. mesto, na strelišču pa pustila nepokrite štiri tarče.

Po slabih dosežkih v uvodnih tekmah gre Slovenkam zdaj že za nohte, če bodo želele imeti predstavnico med najboljšimi 30 tekmovalkami na sklepni tekmi SP s skupinskim startom.

Ob 17.05 bo v Novem Mestu še moško zasledovanje, kjer bodo slovenske barve branili Jakov Fak, Lovro Planko in Anton Vidmar.