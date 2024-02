Ta je bil z dvema goloma in podajo sicer druga zvezda dvoboja za vratarjem LA Davidom Rittichom, ki je obranil vseh 27 strelov naftarjev.

»Nikoli nisem izgubil zaupanja. Seveda sem imel nekaj zahtevnih sezon, zato živim iz dneva v dan ter skušam izkoristiti priložnosti, ki so pred mano. Bilo je dobro, po menjavi trenerja smo nekoliko spremenili način igre. Moram se zahvaliti tudi soigralcem, ki so blokirali nekaj strelov. Igrali so zelo dobro,« je dejal 31-letni češki vratar pri LA. V zadnjih sezonah je večkrat zamenjal sredino, pri Kings pa je vpisal prvi "shut-out" sezone.

Kralji so ustavili predvsem oba najboljša posameznika tekmecev, Connorja McDavida in Leona Draisaitla, ki sta blestela ob drugem najdaljšem nizu zmag (16) v zgodovini NHL. Ta se je za naftarje končal ta teden ob porazu proti Vegas Golden Knights. Kralji so Edmontonu zadali drugi poraz na zadnjih treh tekmah, sami pa so zdaj drugič zapovrstjo slavili. Pred tem so po slabih rezultatih zamenjali tudi glavnega trenerja Todda McLellana. Ekipo zdaj začasno vodi Jim Hiller.

Hokejisti Los Angelesa so po prvi tretjini, ko ni bilo zadetkov, v drugi hitro dosegli dva. Pierre-Luc Dubois je bil natančen v 23. minuti, vsega 49 sekund kasneje je po podaji Byfielda vodstvo povišal Trevor Lewis.

Kings so se dvakrat spravili v zahteven položaj po kaznih zaradi preveč igralcev na ledu, a obakrat na čelu z Rittichom zdržali nalete gostov. Nato je na 3:0 v osmi minuti zadnje tretjine povišal Byfield, slabe tri minute pred koncem pa je isti igralec postavil še končni izid z golom v prazno mrežo.

Kopitar je na ledu prebil 17:39 minute in v tem času dosegel podajo. Pri sodniških metih je bil 41-odstotno uspešen. Na lestvici se je Los Angeles (58 točk) približal Edmontonu (61), a ostaja na sedmem mestu zahoda in četrtem v pacifiški diviziji. Na vrhu obeh so Vancouver Canucks s 74 točkami. Kanadska zasedba je v soboto pozno zvečer izgubila proti Detroit Red Wings po podaljšku s 3:4.

Naslednja tekma hokejiste iz mesta angelov čaka v noči s torka na sredo, ko bodo začeli serijo štirih gostovanj. Najprej pri Buffalo Sabres, nato pa jih čakajo še tekme pri New Jerseyju, Bostonu in Pittsburghu. Vodilna ekipa vzhodne konference Boston Bruins je ponoči izgubila proti Washington Capitals z 0:3. Zadnji zadetek je v prazno mrežo dosegel Aleksander Ovečkin. Ta je zabil 834. gol v NHL, od tega 57. v nebranjeno mrežo. S tem je postal rekorder, Wayne Gretzky jih je takšnih dosegel 56 od skupno 894.

Druga ekipa z zahoda, Florida Panthers, je izkoristila spodrsljaj Bostona (73 točk) in se mu približala na tri točke zaostanka. Florida je s 4:0 odpravila četrtouvrščeno ekipo zahoda Colorado Avalanche. Gol in dve podaji je dosegel Aleksander Barkov. Carolina Hurricanes so na vzhodu zbrali 65. točk. Tokrat so po podaljšku z 1:0 premagali New Jersey Devils. Odločilni zadetek je dosegal Sebastian Aho. Pjotr Kočetkov je ustavil vseh 34 strelov proti svojim vratom.

Carolini sledi Philadelphia. Flyers so s 3:2 premagali Seattle Kraken in ohranili točko naskoka pred Tampa Bay Lightning. Ti so s 4:2 v gosteh ugnali Columbus Blue Jackets, tudi po zaslugi gola in dveh podaj Brandona Hagela.

Na zahodu je druga zasedba Dallas Stars. Ti so s 3:2 ugnali Montreal Canadiens. Dva gola je dosegel Tyler Seguin. Vodilnim ekipam so se na zahodu približali Winnipeg Jets po zmagi proti Pittsburgh Penguins z 2:1.

Zmag so se ponoči veselili še Nashville Predators, Ottawa Senators, St. Louis Blues in Calgary Flames.