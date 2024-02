Domen Prevc je za Slovenijo dobro odprl tekmo in bil tri točke za Norveško na drugem mestu, tretja je bila Nemčija, le 0,7 točke za Slovenijo. Šele 10. je bila tedaj Japonska.

Kosov prvi skok ni bil posebej uspešen, s 121 m je 19,7 točke zaostal za Norveško, druga Poljska je bila tedaj 7,6 točke pred pred peto Slovenijo, Avstrija pa tretja (+6,4). Prevc je bil drugič slabši kot na uvodu in Slovenija izgubila še eno mesto ter bila že 36,5 točke za Norveško, ki je vodila po polovici tekme pred Avstrijo in Nemčijo, sledili sta Italija in Japonska.

V četrtem skoku ekipe in svojem drugem je Kos skočil še manj kot prvič, 115 m in je pomenilo, da sta s Prevcem 54 točk zaostajala za Avstrija. Ta je na drugo mesto potisnila Norveško. Slovenca sta nazadovala na sedmo mesto, ker sta ponovno zaostala tudi za Poljsko.

Tretja, zadnja serija je prinesla 120 m dolg skok Prevca, ki je prehitel poljsko dvojico in znižal zaostanek za italijansko na 11,5 točke. Pred zadnjo izmenjavo skakalcev je bila znova prva Norveška, 2,3 točke je vodila pred Avstrijo in 6,8 pred tretjo Nemčijo. Kos je s 122 m sklenil slovenski nastop, po katerem sta Poljaka dokončno zaostala, Italijana pa sta za 1,4 točke presenetljivo prehitela Kosa in Prevca za peto mesto. V troboju za zmago je Wellinger s 128 m postavil velik izziv. Kraft, najboljši posameznik tekme, je nato s 123 m v zahtevnih razmerah le z dvema desetinkama naskoka ubranil prednost. Johann Andre Forfang je s 118,5 m zaostal za obema ekipama za tretje mesto.

Kos je bil drugič v nizu v ekipi na tovrstnih tekmah. S sedaj poškodovanim Anžetom Laniškom sta v poljski Wisli 13. januarja slavila zmago na prvi superekipni tekmi parov v sezoni ter komaj tretji v zgodovini tega športa. Vse služijo kot generalka za naslednje zimske olimpijske igre 2026, kjer se klasična ekipna tekma poslavlja s sporeda. Do konca te zime bo na programu še zadnja superekipna tekma na smučarskih poletih v nemškem Oberstdorfu.

Domen Prevc je bil navdušen s tekmo, manj z razpletom: »Super ekipna tekma je za nami. En tak zanimiv način tekmovanja. Z Lovrom sva ga oba malo 'biksala', žal je bilo preveč napak za kakšno boljšo uvrstitev.«

Slovenski trener Robert Hrgota pričakuje več od posamične preizkušnje: »Žal se nam ta super ekipna tekma res ni izšla. Fanta sta delala preveč grobe napake. Nimamo kaj, ni se nam izšlo. V nedeljo je nov dan in mislim, da bo povsem drugačna zgodba.« Danes bo ob 15.15 v Lake Placidu še druga posamična tekma, na prvi je v soboto zmagal Kos, 19. je bil edini preostali slovenski finalist Domen Prevc.