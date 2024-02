Mačkam in psom zapustila milijone, otrokom pa nič

Nobena skrivnost ni, da je pes človekov najboljši prijatelj in da ima večina ljudi svoje ljubljenčke za družinske člane. Kitajka Liu pa je vendarle najbrž pretiravala, ko je sklenila, da bo svoje bogastvo v višini dva in pol milijona evrov prenesla na svoje hišne ljubljenčke, svojim otrokom pa ne bo zapustila ničesar. Kot razlog za to je navedla, da so ji družbo, ko je bila posebej v zadnjih letih sama, delali le hišni ljubljenčki, potomci pa je niso obiskovali. Ogorčeno je izjavila, da se otroci niso oglasili niti takrat, ko je bila bolna, kaj šele da bi ji ponudili pomoč. Zato je gospa Liu v oporoki napisala, da se mora po njeni smrti denar, ki ga bo zapustila, porabiti zgolj in izključno za oskrbo njenih mačk in psov. Kitajka seveda ni prva, ki je sklenila, da bo denar zapustila svojim kosmatim prijateljem. Newyorška milijonarka Leona Helmsley je svojemu malteškemu terierju Trouble na primer zapustila kar sedem milijonov evrov. To je bilo leta 2007, oporoki pa sta takrat najbolj energično nasprotovala njena vnuka, ker ju je bogatašinja izključila iz dedovanja. Izjavila sta, da ne vesta, zakaj ju je babica izbrisala iz oporoke. Mogoče takšne nenavadne odločitve več kot o tistih, ki so jih sprejeli, povedo o ljudeh, ki jih bližnji zanimajo le, ko od njih pričakujejo kakšno korist. Vsekakor to niso zgodbe iz rubrike o zanimivostih, temveč v bistvu zelo žalostne zgodbe.