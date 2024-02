Okoljevarstvo in varčna poraba surovin sta zadnja leta močno v modi. Podjetja ob prodaji izdelkov vse več pozornosti posvečajo oglaševanju trajnostih načel v podjetju in trajnosti svojih izdelkov. Izpostavljajo predvsem postopno razogljičenje proizvodnje in recikliranje surovin. Glavno ozko grlo, omejena življenjska doba naprav, pa večinoma ostaja nespremenjeno. Konec koncev gre za osnovo poslovnega modela. Prodaj veliko in pogosto. V zadnjem času se je sicer začelo spreminjati tudi to.

Veliko potezo je s svojimi telefoni galaxy s24 nedavno potegnil Samsung, ko je obljubil kar sedem let varnostnih posodobitev. Zelo pomembni koraki v smer bolj trajnostnih potrošniških izdelkov pa se dogajajo tudi na ravni EU. Evropski parlament in svet EU sta namreč prvega februarja dosegla začasni politični dogovor o predlogu evropske komisije iz marca 2023 o skupnih pravilih za spodbujanje popravil blaga za potrošnike. Če bodo pravila sprejeta, bodo evropski potrošniki deležni zelo pomembnih novih pravic do popravila naprav. Nova pravila se osredotočajo prav na podaljševanje življenjske dobe naprav oziroma zagotavljanje pogojev, ko je popravilo obstoječe naprave bolj privlačno od nakupa nove.

Dodatnih 12 mesecev garancije po popravilu

Pravila predvidevajo minimalno dve leti garancije na delovanje izdelkov. Če se v obdobju garancije naprava pokvari na način, ki je z garancijo krit, bo imel lastnik opcijo popravila ali menjave naprave. Če se bo odločil za popravilo, bo dobil novih 12 mesecev garancije na napravo od trenutka popravila dalje. V teoriji bi garancijo lahko podaljševali v nedogled.

Zanemariti ne gre niti zahteve, da morajo biti rezervni deli za naprave dostopni po pravičnih cenah. Prav tako bo proizvajalcem prepovedano postavljati prepreke pri pridobivanju rezervnih delov. To pomeni, da podjetja ne bodo smela onemogočati uporabe rezervnih delov iz druge roke ali natisnjenih s 3D-tiskalnikom.

Da potrošnikov ne bi odvračali od popravil po izteku garancije, bodo morali proizvajalci objaviti podatke o servisih, ob tem pa navesti tudi običajne cene najpogostejših popravil. Evropska komisija pravi še, da želijo vzpostaviti široko spletno platformo, ki bo omogočala potrošnikom iz vseh držav EU najti ugoden servis za naprave, kot so telefoni, tablice, pralni stroji in drugi gospodinjski aparati.

Svet EU in evropski parlament morata nova opravila še formalno sprejeti, veljati pa bodo začela 20 dni po objavi v evropskem uradnem listu.