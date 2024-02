Praktični tatiči

Slovenski tatovi so včasih skromni in se namesto na dragocen nakit spravljajo na bolj praktične stvari, denimo kokoši, petelina in zajce, ki so jih nedavno izmaknili v Brezi. Ali pa kradejo mesnine in na litre alkohola (najraje imajo žgane pijače!). V Šmarjeških Toplicah je nekdo odnesel še lonec za žganjekuho, žago, kosilnico in fotoaparat, v Gorenjem Vrhpolju pa so odtujili kar celo peč. Praktičen je bil tudi tatič, ki je izpred neke hiše odnesel štiri pare smuči s palicami vred. Še najbolj pa je policiste nasmejal 79-letnik, ki je na postojnskem gradbišču ukradel cestno rešetko, pokrov jaška, kapo vodovodne cevi in nekaj drugih reči, ki da jih je »našel« ležati naokrog. No, vrnil jih je.

Bim, bam, bom

Z zanimivimi krajami so se ubadali tudi hrvaški policisti. Lopovi so namreč z dvorišča družinske hiše v Čakovcu odnesli 100 let star bronast cerkveni zvon, vreden več tisoč evrov. Posla ni mogla opraviti ena oseba, saj je težak kar 140 kilogramov. V istem okrožju so nekaj dni kasneje nepridipravi ukradli še damjaka. Prerezali so ograjo, vstopili v ogrado, žival ubili in jo odnesli.

Sodnica tatica

Sodniki so tisti, ki odločajo o tem, ali je kdo storil kaj narobe ali ne. Ali je delal v skladu z moralo ali ne. In od njih se (običajno) pričakuje, da se visoko postavljenih načel držijo tudi sami. Tu in tam kakšnemu spodrsne. Kot denimo hrvaški sodnici, specializirani za gospodarsko pravo. Gospo so namreč ulovili, kako je lani v nakupovalnem središču iz ene od trgovin dvakrat ukradla obleko, krilo, prstan, tri bluze, jakno in dva para hlač. Plen je bil vreden nekaj manj kot 300 evrov. Sodnica se bo težko branila z izgovorom, da je oblačila le pozabila plačati, saj je izkoristila neprevidnost zaposlenih in v kabini za pomerjanje odstranila zaščitne nalepke, da je detektorji ne bi zaznali ob odhodu iz trgovine. Prvič je načrt uspešno izpeljala, drugič so jo ustavili varnostniki. Za tri mesece so jo suspendirali, a je v tem času še vedno upravičena do polovice plače, kar znese okoli 1200 evrov. Grozi ji od šest mesecev do pet let zapora. Če se bo znašla tam, ji vsaj ne bo dolgčas. Zagotovo pozna veliko tatic, ki jih je sama poslala za zapahe.

Volk, medo in dva rakuna

Večkrat smo že pisali (in se ob poročanju krohotali) o tem, kaj vse skušajo ljudje tihotapiti čez mejo. Tisti, ki jim ne uspe, se znajdejo v medijih. Recimo Brazilka, ki so jo cariniki v Bogoti ujeli s 130 strupenimi žabami. Uboge živali so bile na robu smrti, saj so bile skrite v zavojčkih za film in povsem dehidrirane. Gospa je izgubila veliko denarja, saj naj bi bila vsaka od žab vredna okoli tisoč dolarjev. Na hrvaški meji je bilo malo manj eksotično, saj je skušal moški iz BiH pretihotapiti volčji kožuh s še vedno pritrjeno glavo, za kar ni imel potrebnih dokumentov. Kaj je nameraval s trofejo storiti, ni znano, po sliki sodeč pa bi lahko koža »polepšala« tla spalnice. S še bolj zanimivim primerom so se ubadali kanadski policisti. Izpred hotela ob jezeru je namreč izginil 225 kilogramov težak in več kot tri metre visok polarni medved. Ker je bil nagačen, ni sam odhlačal gozdu naproti. Kaj se je z njim zgodilo in kdo ga je ukradel, do danes ni znano. V podobnem incidentu sta lani izginila nagačena rakuna. Ali gre za iste storilce, policija še ne zna povedati.

Golob vohun

»Gru, gru,« je ob izpustitvi na svobodo od zadovoljstva zagrulil golob, ki je zaradi suma vohunjenja za Kitajsko kar osem mesecev preživel v priporu v Indiji. Široko je razprostrl krila in odletel domu naproti. Pernato žival so maja lani ujeli v pristanišču predmestja Bombaj. In ker je imel na krempeljcih privezana obročka iz aluminija in bakra, na krilih pa sporočila v kitajski pisavi, so ga organi pregona aretirali in ga zaradi suma vohunjenja vtaknili v pripor v bolnišnici za živali. Preiskava je naposled pokazala, da gre za dirkalnega goloba iz Tajvana, ki je med dirko naredil zavoj ali dva v napačno smer ter pristal v Indiji. Obtožbe so umaknili, ptico pa izpustili. Na veliko grozo borcev za pravice živali to ni edini tak primer. V nemilosti zaradi politike se je pred leti znašel tudi beli kit, ki je zataval v norveške vode, obtožili pa so ga, da je ruski vohun. Hvaldimirju obtožb niso uspeli dokazati.