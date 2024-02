Ponoči je pozornost policistov na Obrežju pritegnil kombi romunskih registrskih tablic. Med postopkom se je izkazalo, da ga je vozil 47-državljan Romunije, ob njemu pa je bil 60-letni sopotnik prav tako romunskega državljanstva. Njuno vozilo je v prirejenem skritem prostoru skrivalo štiri tujce, in sicer tri državljane Maroka in enega državljana Egipta. Prostor je bil prirejen tako, da je bilo za zadnjimi sedeži ležišče z blazino, pod njo pa zaboj, v katerem so bili skriti tujci.

Policisti so tihotapcema odvzeli prostost in zasegli kombi. Sledi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.