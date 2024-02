Državni kongres Nevade je sklenil, da bodo strankarske volitve demokratov in republikancev 6. februarja, republikanska stranka pa se je odločila, da bo imela raje strankarska zborovanja 8. februarja in kandidatom naložila 55.000 dolarjev za udeležbo.

Strankarske volitve, ki niso štele za razdelitev delegatov za republikansko konvencijo julija v Wisconsinu, so se vseeno odvile, vendar se jih Trump ni udeležil, Haley pa je kljub temu dobila le 30 odstotkov glasov udeležencev volitev.

Trumpa so ameriške televizije razglasile za zmagovalca po le enem odstotku preštetih glasov in dobil bo vseh 26 delegatov Nevade za konvencijo.

Haley še vztraja

Nekdanja veleposlanica pri ZN in guvernerka Južne Karoline Haley za zdaj še vztraja v tekmi za osvojitev nominacije, vendar pa krepko zaostaja za Trumpom v anketah domače države, kjer bodo strankarske volitve republikancev konec februarja.

Po Trumpovi zmagi v Nevadi se je javila s predvolilnega dogodka v Kaliforniji in zagotovila, da ostaja v tekmi na dolgi rok. »To bo boleče in bo pustilo nekaj podplutb, vendar se jih ne branim, če boste šli naprej z mano,« njene besede podpornikom prenaša New York Times.

Trump je med proslavljanjem zmage v Nevadi dejal, da ga nadaljevanje njene kampanje ne moti. »Ne vem, zakaj vztraja, ampak naj vztraja. Res me ne skrbi. Mislim, da je slabo za stranko in predvsem za njo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izjavil Trump.