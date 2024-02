Dallas je v gosteh po vrsti premagal Philadelphio 76ers, Brooklyn Nets in zdaj še kratkohlačnike iz New Yorka ter razmerje zmag in porazov dvignil na 29-23. To je še naprej dovolj za osmo mesto v zahodni konferenci. Na vrhu te sta zasedbi Minnesote Timberwolves in Denver Nuggets (obe 36-16).

Mavericks so večji del dvoboja zanesljivo vodili, v tretji četrtini tudi za 20 točk. V zadnjem delu so se oslabljeni domači nekoliko približali, a zmaga gostov niti za trenutek ni bila ogrožena.

Pri Dallasu je znova izstopal Dončić, ki je v 40:09 minute na parketu dosegel 39 točk, od tega 27 v drugem polčasu. Ob tem je zbral še 11 podaj, osem skokov, štiri ukradene in tri izgubljene žoge ter eno blokado. Iz igre je zadel 13 od 24 metov, polovično uspešen pa je bil za tri točke (7/14).

Tim Hardaway je s klopi za Dallas dosegel 19 točk, Derrick Jones jih je prispeval 18, Kyrie Irving 16, Josh Green pa 15.

Pri New Yorku, zaradi poškodb so manjkali nekdanji član Dallasa Jalen Brunson ter OG Anunoby, Julius Randle in Mitchell Robinson, je 36 točk dosegel Donte DiVincenzo, s trojnim dvojčkom pa se je izkazal Josh Hart (23 točk, 10 skokov, 12 podaj).

New York v vzhodni konferenci ostaja pri vrhu s 33 zmagami in 19 porazi, na vrhu so Boston Celtics (39-12), sledijo pa Cleveland Cavaliers (34-16).

Naslednji dvoboj košarkarje Dallasa čaka v soboto ob 21. uri, ko se bodo v domači dvorani pomerili z Oklahoma City Thunder (35-16).