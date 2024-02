Že 15 let sodelujete v izboru Zlata nit. Kaj ste se v tem času naučili, izboljšali, kako se je HR na splošno v teh letih spremenil?

V tem času smo kot podjetje predvsem zelo zrasli, s tem pa se je seveda spremenila tudi dinamika v kolektivu. Če je odlično vzdušje v ekipi prej nekako naravno izhajalo že iz naših prijateljskih vezi, moramo zdaj bolj premišljeno delati na odnosih in bolj sistematično imeti v mislih dobro počutje vsakega sodelavca. Pri tem nam pomaga tudi naš produkt, Intrx HRM. Več različnih posameznikov pa prinaša tudi odlične nove priložnosti, saj imajo več različnih znanj in kompetenc. To s pridom izkoriščamo za še produktivnejšo izmenjavo znanj kot pred leti.

HR v družbi končno vse bolj prihaja v ospredje, podjetja in organizacije se zavestneje trudijo pridobivati in ohranjati talente, še posebej danes, ko se mnoge panoge soočajo s pomanjkanjem kadrov. Skrb za ekipo se vedno bolj izkazuje za enega najpomembnejših vidikov poslovanja, ki ključno vpliva na vse ostale parametre (razvoj, rast, inovativnost …). Hkrati pa zaposleni od podjetja zraven ustrezne plače danes pričakujejo tudi dobro vzdušje in poštene odnose, kar je prav. V Sloveniji je to tudi zasluga izbora Zlata nit.

Pred kratkim ste se vselili v nove prostore Tehnološkega parka Ptuj. Kaj opažate? Kako okolje vpliva na vzdušje, odnose?

Drži, predlani smo prenovili čudovito propadajočo secesijsko vilo, nekdanjo oficirnico. Spomeniško zaščiteni stavbi smo vdahnili novo življenje z unikatno zasnovanimi notranjimi prostori. Želeli smo ustvariti inovativno in navdihujoče delovno okolje, kamor bodo zaposleni radi prihajali, kjer se bodo lahko razvijali in kjer se bodo ideje pretvarjale v napredne tehnološke rešitve. Tehnološki park Ptuj je skupnost, ki spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in razvoj potencialov.

Prostore smo zasnovali s poudarkom na odprtosti, svetlobi, udobju in domačnosti. Imamo ogromno skupno dnevno sobo za druženje in debate, prostorno kuhinjo in jedilnico, otroški kotiček, knjižnico, vinsko klet, fitnes, sobo za jogo in meditacijo, tobogan in gugalnice … Najbolj pa uživamo na prostorni terasi in v zunanjih delovnih kotičkih, ki so posejani po cvetočem vrtu.

Prejeli ste tudi nagrado Štajerskega zaposlovalca leta. Kaj vas dela izjemne?

Mi s skrbjo za zadovoljstvo in rast zaposlenih mislimo resno. Nočemo, da se razvija samo podjetje, razvijati se moramo vsi ali pa to ni nič vredno. Spodbujamo mentorstvo, omogočamo karierni razvoj in veliko investiramo v izobraževanja, ne samo tista, strogo povezana z našim področjem dela. Veliko pa damo tudi na uravnoteženost med službenim in zasebnim življenjem ter na spoštovanje časa, ki je najdragocenejši vir nas vseh.

Kakšna je povprečna starost vaših zaposlenih? Kaj torej posameznikom v tem življenjskem obdobju največ pomeni za usklajeno službeno in osebno življenje ter kako jim Intera tu pomaga?

Povprečna starost je 33 let, otroški kotiček je zato vedno živahen. Posameznikom v tem življenjskem obdobju je zelo pomembno, da podjetje spoštuje njihov čas za družino, da jih torej takrat ne motimo s službenimi zadevami, Po drugi strani pa si zaposleni želijo biti videni kot celovite osebnosti, da je podjetju mar tudi za njihove bližnje. Zato organiziramo redna druženja tudi za partnerje in družine zaposlenih; piknike, teke, Dedka Mraza, za otroke organiziramo delavnice lego programiranja, mehanike, robotike, Scratcha …

Kako poskrbite za psihološko varnost na delovnem mestu?

Spodbujamo odprto komunikacijo in se trudimo, da je vsak član ekipe slišan. Prisluhnemo vsem idejam, ciljem, težavam in izzivom, tako poslovnim kot zasebnim. Ves čas se odkrito pogovarjamo o načrtih in novih projektih ter tako pridobimo mnenja, pomisleke in tudi potrditve od vseh zaposlenih. Izvajamo tudi strokovna usposabljanja o komunikaciji, upravljanju s stresom in reševanju konfliktov. V novih poslovnih prostorih ter v okoliškem parku pa zaposleni vedno najdejo trenutke miru in sprostitve. x

