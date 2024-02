Letošnji spektakel v mestu vrtnic je bil izjemno izenačen. Redko se primeri, da na dogodkih z devetimi krogi le trije igralci zberejo tako malo točk (6,5 ali več). To neobičajno izenačenost, pravo živčno vojno, je Pier Luigi​ Basso, ki je bil ves čas na vrhu, proti koncu turnirja modro nadzoroval in obračal v svoj prid. Pred zadnjim krogom je imel pol točke prednosti pred senzacionalno prvo zasledovalko, 17-letno Madžarko Zsoko Gaal. V zadnjem krogu se je srečal prav z njo. V partiji z belimi figurami je bil seveda izraziti favorit. Toda namesto pričakovane igre na zmago in potencialno izdatne končne točkovne razlike pred zasledovalci je nadarjeni igralki šaha ponudil remi že v peti potezi. Ta ga je razumljivo sprejela in s tem dosegla uspeh kratke kariere. Točkovno si je razdelila drugo mesto skupaj s prvim favoritom, rojakom Ferencem Berkesem.

Slovenci ne najvišje, toda več mladih je navdušilo

Slovenci so – strogo gledano – nekoliko razočarali. Najboljše najdemo šele v drugi zasledovalni skupini. Po šest točk so zbrali: Matej Šebenik, Maksim Goroškov (oba Tajfun Lj.), Aleksander Beljavski (Ptuj), Leon Škrbec (Postojna) in Jernej Kozlovič (Val – Koper). Dobro je bil na poti naš prvi adut Šebenik. Po treh krogih je zbral poltretjo točko, nakar je sledil šok. Izgubil je z 20-letnim moldavskim mednarodnim mojstrom Dragosem Ceresem. Po porazu v tej fazi turnirja si je težko dobro opomoči. V nadaljevanju se je trudil, iztisnil še 3,5 točke, vendar je bilo to dovolj le za šesto mesto. Navdahnjeno sta igrala mladi Goroškov in 71-letni Beljavski. Prvi si zasluži pohvale za levjo borbenost, saj je le dve partiji remiziral. Drugi je turnir končal brez poraza, vendar je bilo remijev preveč za boljši izkupiček. Poglavje zase sta nadobudna Škrbec in Kozlovič. Glede na dejstvo, da sta oba samo mojstrska kandidata ter imata razmeroma nizek rating, sta njuna nastopa pravi gladiatorski podvig. Postojnčan je med drugim remiziral s po dvema velemojstroma (Cvitan, Ferčec) in mednarodnima mojstroma. Rating si je izboljšal kar za 80 točk, le nekaj mu jih je zmanjkalo za osvojitev norme za FIDE mojstra (2300). Koprčan je premagal velemojstra Daviesa, iz dvobojev s tremi FIDE mojstri pa iztržil 2,5 točke. Njegov ratinški izkupiček je komaj za spoznanje manjši od Škrbčevega. Nastopilo je več šahistk. Najboljša je bila seveda Zsoka Gaal, sledi ji Rusinja Jelizaveta Dorohina, kmalu po njej pa naletimo na najboljši Slovenki Petro Kejžar (Tajfun) in Ivano Hreščak (Postojna).

Turnir B: Prvi Ajdovec Gregor Fučka

V Novi Gorici so vzporedno z glavnim dogodkom pripravili tudi turnir B. Nastopilo je 56 pretežno mladih igralcev iz Slovenije in Italije. Zmagal je Gregor Fučka (Čaven Ajdovščina), sledita pa mu Adam Mihič (Kočevje) in Gašper Sever (Vrhnika).