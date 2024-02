Polovica slovenskih nogometnih prvoligašev je bila med zimskimi pripravami tudi v Turčiji (Celje, Olimpija, Koper, Maribor in Mura), preostali pa doma in v Istri na Hrvaškem. Večinsko mnenje je, da je deset točk prednosti Celja neulovljivih za zasledovalce. Spomladi je v primerjavi s predstavami v jesenskem delu običajno sprememba, da vsaj ena ekipa, ki je bila slaba jeseni, blesti in navdušuje, ena do dve pa igrata slabše kot v prvem delu.

Dodana vrednost Celja bosta Matko in Kvesić

Celjani so vlogo prvega favorita podkrepili s tem, da so se pozimi še okrepili. Najbolj zvezdniško ime je Luka Menalo iz Dinama Zagreb, ki je v Sloveniji že blestel v dresu Olimpije. Za gole bo zadolžen nigerijski napadalec Sunday Adetujani, ki je navduševal v Severni Makedoniji, medtem ko jeseni v dresu Čukaričkega ni bil učinkovit. Žan Karničnik je dokončno postal član Celja, ki ga je za pol milijona evrov odkupilo od Ludogorca. Velika dodana vrednost bosta Aljoša Matko in Mario Kvesić, ki se vračata po poškodbah. Idilo je pokvarila le poškodba Luka Bobičanca. Trener Damir Krznar ima za vsa igralna mesta izredno konkurenco, zato bo moral biti spreten pri izbiri, da v slačilnici z veliko egi ne bo imel nezadovoljnih. Glede na sedem milijonov evrov proračuna in igralsko zasedbo lahko naslov prvaka izgubijo le po lastnih neumnostih.

Potem ko je Olimpija poleti pripeljala 13 novincev, sta trenutno nova obraza le vratar Gal Lubej Fink in hrvaški krilni napadalec Antonio Marin iz Dinama Zagreb, ki bi lahko postal zvezdnik lige. Vodstvo kluba je napovedovalo vsaj še eno odmevno okrepitev, a novega napadalca, ki bi bil dodana vrednost, mu ni uspelo najti. Ljubljančani sicer že zdaj premorejo veliko kakovosti. Idilo je zmotil odpis štirih nogometašev, ki niso odšli na priprave v Turčijo, ampak so morali trenirati z mladinsko ekipo. Pascal Estrada bo kariero nadaljeval v Altachu v Avstriji, Marko Mijailović je podpisal sporazumno prekinitev pogodbe. Na izhodnih vratih sta zvezdnika Mustafa Nukić in najboljši strelec lige, Portugalec Rui Pedro, ki noče podaljšati pogodbe in ima ponudbo iz Turčije.

Po skromnem finišu jeseni je v Kopru, ki za Celjem zaostaja že 17 točk, trenerja Safeta Hadžića zamenjal Aleksander Radosavljević, za katerega je to prva služba v vlogi šefa strokovnega štaba v klubu. V skladu s tradicijo je bil tudi pozimi na Bonifiki pravi kadrovski cunami s (pre)številnimi prihodi in odhodi. Med devetimi novimi obrazi je najbolj zveneče ime nekdanji član zagrebškega Dinama Fran Tomek. Med petimi odhodi so trije znani obrazi, kazahstanski reprezentant Ramazan Orazov (strelec gola na kvalifikacijski tekmi za EP proti Sloveniji v Stožicah), Maks Barišić in Nardim Mulahusejnović, ki pa je ostal brez nove službe v Litvi, ker je pred tem igral v Rusiji. Kakšna bo podoba Kopra, je velika uganka, cilj pa je uvrstitev v Evropo.

Maribor je v procesu popolnega remonta. Trener Ante Šimundža je priprave izkoristil za oblikovanje igre, zasedbe po svojem okusu in utrjevanje avtoritete. Pomlad bo pokazala, ali se Maribor lahko vrne na pota nekdanjih uspehov in v vrh slovenskega nogometa. Med novinci največ pričakujejo od Maksa Barišića, ki naj bi poskrbel za hitrejšo igro. V klubu upajo, da bo odkritje napadalec Edgard Beugre s Slonokoščene obale, ki je uspešno opravil preizkušnjo.

​Bravo, ki je navduševal jeseni in zbral toliko točk kot Maribor, je zimski premor preživel brez večjih kadrovskih pretresov. Če bodo Šiškarji raven jesenskih predstav zadržali tudi spomladi, bodo konkurenčni v boju za uvrstitev v Evropo. Obrambo je okrepil Jan Gorenc, napad pa Milan Tučić, ki je nazadnje igral na Japonskem in bo še tretjič v karieri zaigral za Šiškarje. Trener Aleš Arnol se je jeseni izkazal za odličnega motivatorja in taktika. Če bo tako uspešen tudi spomladi, se mu bodo odprla vrata večjih klubov, kot je Bravo.

Novi športni direktor Mure Robi Koren je prevetril slačilnico

Mura je pozimi doživela velike spremembe. Fazanerijo je zapustil dolgoletni športni direktor Denis Rajber, zamenjal ga je nekdanji kapetan slovenske reprezentance Robert Koren, ki je bil doslej vodja mladinskega pogona. Prekmurci so zmagovalci prestopnega roka, saj jim je uspel rekorden posel s prodajo Dardana Shabanaxaja v ruski Kazan za odškodnino 1,2 milijona evrov. Koren je naredil čistko med nekaterimi zgrešenimi nakupi in pripeljal igralce, ki so v slovenski ligi že pokazali svojo kakovost: Antolin (Maribor), Lamy (Celje) in Nuhanović (Radomlje). Trener Vladimir Vermezović bo pred zahtevnim izzivom, da ekipo vključi v boj za Evropo, sicer bo dobil odpoved.

Popolno zatišje je vladalo v Domžalah. Ker so v zlati sredini, ima trener Dušan Kosić priložnost, da poskrbi za napredek nadarjenih igralcev, ki bodo naprodaj poleti (Pišek, Topalović, Šturm ...). Aluminij želi z mlado ekipo zadržati osmo mesto, ki zagotavlja obstanek v ligi. Ostali so vsi igralci, zato trener Robert Pevnik načrtuje, da bodo še naprej igrali bojevito in pripravljali presenečenja favoriziranim tekmecem, ko so jeseni točke odščipnili Olimpiji, Celju in Mariboru. Radomlje so bile lani senzacija spomladi in na enak scenarij računajo tudi letos. Vid Koderman in Nemanja Gavrić sta glede na ambicioznost pravi okrepitvi za klub. Rogaška je s prodajo Nejca Gradišarja za 400.000 evrov v Fehervar na Madžarsko napolnila blagajno kluba, da spomladi ne bo finančnih skrbi. Trener Oskar Drobne je zakrpal razkol, ki je jeseni nastal v slačilnici, in gre odločno v boj za obstanek. Prestopni rok v Sloveniji bo odprt do 15. februarja.

