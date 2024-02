Kot vsako leto se bodo tudi na letošnji pustni torek maškare udeležile tradicionalnega Kamniškega karnevala, na katerem se bodo v sprevodu sprehodile skozi ožje mestno središče do Glavnega trga. »V torek, 13. februarja, se ob 16.30 zberemo na Šutni, pred rojstno hišo Rudolfa Maistra, kjer se maškare lahko prijavijo na tekmovanje za izbor najlepših in najizvirnejših mask. Posebna pustna komisija bo prijavljene maske vidno označila in si jih skrbno ogledala. Po prvem pregledu mask bo sprevod ob 17. uri krenil prek Šutne do Glavnega trga, kjer bo potekalo krajše druženje vseh zbranih mask,« so povabili v kamniškem zavodu za turizem in dodali, da bo na koncu povorke vse udeležence čakal brezplačni krof. Najboljše maske bodo na koncu sprevoda tudi nagrajene, in sicer v kategoriji najboljših mask med posamezniki in med skupinskimi maskami. Da bodo zagotovili varnost vsem udeležencem, tudi obiskovalcem sprevoda, bodo uvedli začasno spremembo prometnega režima.

Ljubljana gosti Zmajev karneval

V občini Domžale bo tudi letos poskrbljeno za noro in nepozabno pustovanje. Dogajanje se bo začelo danes s Petkovo pumpo in skupino Mambo Kings. Nadaljevalo se bo v soboto v Češminovem parku z otroškim pustnim rajanjem s Trkajem in njegovimi Repki, gledališko igrico Ku-kuc ter skupino BiFriNa3, zvečer pa bo odrasle zabavala glasbena skupina Mi2. V nedeljo vabljeni na ogled enega največjih pustnih karnevalov v Sloveniji in rajanje v šotoru s skupino Mladi gamsi. V soboto bo pustna povorka tudi v Trzinu. Maškare vabijo, da se ob 11. uri zberejo na ploščadi T3, nato se bodo skupaj podali na krožno pot po Trzinu. Za lačne želodce bodo poskrbeli trzinski gostinci, manjkale ne bodo niti bogate nagrade. Ob 9. uri se bo pustno rajanje začelo tudi pred Kulturnim domom Mengeš. Dogajanje bodo popestrili kurenti iz Ormoža. In ker vsaka pustna zabava potrebuje sladkarije, bodo na voljo flancati za vse sladkosnede pustne šeme.

V soboto in nedeljo bo tudi Ljubljana v znamenju pustnih mask. V soboto se bo skozi mestno središče vil Zmajev karneval, pustno rajanje pripravljajo v Pionirskem domu, v Centru Rog vabijo na pustne delavnice, maske na drsalkah pa bodo rajale na drsališču Ledena pravljica. Zmajev karneval bo na pot skozi staro mestno jedro krenil ob 10. uri. Vodil ga bo zeleni ljubljanski zmaj, v povorki bo med drugim več kot 10 ljubljanskih vrtčevskih in osnovnošolskih skupin, pridružili se jim bodo še etnološke skupine, bobnarji in pihalni orkester. Pot bo zaključil na Kongresnem trgu, kjer bodo sledili nastopi otroških pustnih mask, ki so tudi letos pripravile krajše pevske in plesne točke. Skupinske maske predstavljajo pravljične junake, pri njihovi izdelavi pa so sledili načelom ponovne uporabe.

Izziv letošnjega Litijskega karnevala

V zavzeti borbi proti inflaciji odpoklicanih, kot so Litijani zapisali v vabilu, bodo pokazali prave in odpoklicane politike, odlične in odpoklicane izdelke, vzorčne primere skrčflacije in druge cvetke, ki nas trenutno spravljajo v slabo voljo. Organizatorji karnevala bodo prvič predstavili prototipni model programiranja politikov, s katerim bodo ti sposobni rešiti vsak problem in si jih nihče ne bo želel odpoklicati. Gre za ekskluzivni model, uporaben na vseh stopnjah sprejemanja odločitev, tako da lahko z njim pridemo celo do enostavne pridelave zdrave hrane. In kdo je avtor tega modela? To ni kak vsem poznan politični ali podjetniški guru, temveč Litko, litijski pustni župan. Nad rešitvijo nosilne skupine karnevala se bodo prav gotovo navdušili tudi na evropskem političnem parketu. Litijski karneval se bo tudi letos pričel s tradicionalnim pustnim živžavom za otroke. V soboto ob 10. uri bo najmlajše maškare razveselila Pika Nogavička. Istočasno bo na Valvazorjevem trgu pustna tržnica, kjer boste lahko pokusili krofe in druge dobrote pustnega časa. Ob 15. uri se bo na litijskih ulicah odvil osrednji dogodek karnevala – karnevalska povorka, ki obeta več kot 200 mask, obilo smeha in veselja ob domislicah sodelujočih skupin in posameznikov. Povorka se bo zaključila v športni dvorani z razglasitvijo najboljših skupin. V večernih urah vas organizatorji vabijo na živahno pustno rajanje z ansambloma Stil in Osvajalci. Na vse dogodke karnevala je vstop prost, še posebej pa ste dobrodošli obiskovalci v maskah.